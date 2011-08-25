انبوهی از مشکلات فرا روی لیبی پس از قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی درباره لیبی آورده است: با نزدیک شدن به پایان حکومت چهل ساله معمر قذافی حضور گروههای مختلف در صفوف انقلابیون لیبی سبب شده که اختلافات میان آنها در آینده اجتناب ناپذیر باشد.

این پایگاه می افزاید: تنها عاملی که فعلا انقلابیون را با هم متحد کرده سرنگونی قذافی است، اما از فردای پس از سرنگونی بدون شک اوضاع متفاوت خواهد بود و درگیری های قبیله ای و مشکلات دیگر شدت خواهد گرفت.

پایگاه مذکور به نقل از "حسام نجار" از انقلابیون که تابعیت ایرلندی هم دارد، آورده است: مشکلات بیشماری رخ خواهد داد زیرا همه می خواهند که عهده دار اداره کشور باشند، آشوب غوغا خواهد کرد زیرا خلع سلاح همه مردم کار آسانی نیست.

"حمران بخاری" یکی دیگر از انقلابیون معتقد است: رهبر واحدی که همه گروهها درباره آن اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد و این مشکل بزرگی است.

این پایگاه در ادامه می افزاید: قذافی لیبی را به ملک خصوصی تبدیل کرده بود و هیج موسسه دولتی در آن وجود ندارد این ممکن است کار را برای تشکیل دولت انتقالی آسان کند اما نبود رهبری واحد اوضاع را دشوار می کند.

مهمترین شخصیت مخالفان قذافی "مصطفی عبدالجلیل" است که تکنوکراتی میانه رو است اما با توجه به اینکه وی وزیر دادگستری رژیم قذافی بوده است و انقلابیون نمی خواهند هیچ رابطه میان لیبی جدید و اعضای سابق رژیم نباشد این موضوع کار را دشوار می کند.