بلاتکلیفی پروژه های وزارت نفت در ایلام/ پتروشیمی دهلران در خواب!

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام به واسطه داشتن 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت، کشور مستعد پروژه های وزارت نفت مثل پتروشیمی، پالایشگاه نفت، پالایشگاه گاز و..است.

یکی از مصوبات دولت در ایلام ایجاد پتروشیمی دهلران در 1386 بود که این مصوبه هم اکنون در خواب است.

این مصوبه نمونه ای از امیدواری کاذب به مردم شهرستان دهلران است زیرا طبق گفته کارشناسان توجیه اقتصادی ندارد و شاید به سرانجام برسد و شاید هم نرسد. اگر به سرانجام برسد باید سالهای بسیار زیادی منتظر ماند زیرا اعتبارات قطره ای پاسخگوی این پروژه بزرگ نیست.

هرچند مقدمات کار در پتروشیمی دهلران انجام شده اما تجربه پروژه های وزارت نفت در ایلام نشان می دهد که این فقط برای جلب توجه است و بعد از مدتی پروژه بلاتکلیف می شود.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به جلسات و مکاتبات مکرر با وزرای وقت نفت گفت: پتروشیمی دهلران در سال ۱۳۸۶ بدون مطالعات و مقدمات لازم کلنگ زنی شد و اقدامی صورت نپذیرفت.

علی عزتی ادامه داد: اکنون و پس از چهار سال مقدمات لازم برای اجرای پروژه از قبیل مطالعات، تحویل زمین، صدور مجوز خوراک مهیا شده و وزارت نفت باید در احداث پروژه عظیم پتروشیمی دهلران تسریع کند.

مجتمع پتروشیمی دهلران یکی از بزرگترین مجتمع های استانی تولید اتیلن و پلی اتیلن کشور است که با بهره‌برداری از این طرح سالانه بیش از یک میلیون و 400 هزار تن محصول تولید و به بازارهای داخلی و خارج عرضه می شود .

خوراک این مجتمع پتروشیمی از پالایشگاه گاز دهلران تامین خواهد شد که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون تمام مجوزهای لازم برای واگذاری زمین، آب و برق دوران ساختمان و نصب، تامین آب دوران بهره‌برداری، پروانه تاسیس و بهره برداری آن اخذ شده است .

حال جالب اینجاست که وقتی پالایشگاه گاز دهلران وجود ندارد چطور می شود خوراک پتروشیمی دهلران را تامین کند.

در قضیه پتروشیمی ایلام نیز چنین واقعه ای رخ داد که بعد از هشت سال تازه مسئولان متوجه شدند که پروژه تعطیل شده در حالی که این پروژه از همان اول از برنامه عقب بود اما این پروژه های وزارت نفت در ایلام که بلاتکلیف هستند فقط یک پروژه نیست.

در این راستا پالایشگاه گاز ایلام بعد از سالها بهره برداری هنوز دارای مشکل است و خود مسئولان هم نمی دانند این پالایشگاه چه مشکلی دارد.

پتروشیمی ایلام نیز بعد از هشت سال هنوز به نیمه نرسیده است و هنوز اقدامی از سوی مسئولان برای تسریع در عملیات این پروژه انجام نشده است و مصوبه پالایشگاه خصوصی نفت شهرستان دهلران نیز به دلیل غیرکارشناسی بودن، اجرا نمی شود.

علاوه بر این پروژه ها، دو پروژه مهم نفتی در مرز ایلام برای بهره برداری از میادین نفت مشترک با کشور عراق در حال انجام است که در این راستا نیز کشور عراق تلاشهای بیشتری را انجام داده که هرچه زودتر از این منابع عظیم بیشترین بهره را ببرد.