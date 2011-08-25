کمک به نیازمندان از برکات ماه رمضان است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید چهارشنبه شب در مراسم جشن گلریزان بیرجند با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه نزول و بهار قرآن است، اظهار داشت: باید قرآن درس زندگی انسان ها قرار گیرد و این درس ها را باید در زندگی عملی کرد.

وی ادامه داد: باید با تحقیق و پژوهش در آیات قرآن راه سعادت و زندگی معنوی را جستجو کرده و در این ماه مبارک باید آیاتی که در مورد اجتماع و اداره امور زندگی فردی است را با درک بیشتر مطالعه کنیم.

رشید با اشاره به اینکه توجه به انسان ها یک اصل است، افزود: باید برای رضای خداوند کار کرد و در کنار این رضای خداوند باید به انسان های محروم توجه ویژه ای داشت.

وی با بیان اینکه انگیزه خدمت به مردم باید در جوامع نهادینه شود، گفت: زیارت حج بدون متعالی شدن انسان ها ارزشی ندارد و باید در کنار این زیارت ها توجه به انسان ها صورت گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسئولان باید خدمت بدون منت را سرلوحه کار خود قرار دهند، تصریح کرد: مسئولان باید برای برطرف کردن مشکلات مردم همه تلاش خود را به کار گیرند.

وی برگزاری جشن گلریزان را بسیار با اهمیت دانست و گفت: برپایی مراسم جشن گلریزان میدان امتحانی برای اغنیا و همچنین نیازمندان و فقرا است.

رشید بیان کرد: کسانی که توان مالی دارند می‌توانند از نعمت‌های خداوند در این دنیا و در آخرت با کمک به نیازمندان، فقرا و زندانیان جرائم غیرعمد بهره مند شوند.