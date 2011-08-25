طرح مدارس مروج سلامت در 41 واحد آموزشی خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قضاوی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح به منظور آموزش شیوه های زندگی سالم به دانش آموزان و پایبندی به آن در طول زندگی ،‌قابلیت تصمیم گیری و انتخاب درست در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح تمامی جنبه ها از جمله محیط مدرسه، والدین و اولیاء، سلامت جسمی، سلامت روانی، ‌اجتماعی و معنوی دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: این طرح بر اساس سند همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش همزمان با دیگر استان ها در خراسان رضوی اجرا می شود.

مدیر گروه تخصصی سلامت جمعیت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خراسان رضوی افزود: در سال تحصیلی آینده این میزان با توجه به ظرفیت هر دانشگاه و برنامه های وزارت بهداشت افزایش می یابد.