60 طرح از خراسان رضوی در جشنواره " از علم تا عمل" شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی شبانگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی نمایندگان استان خراسان رضوی برای حضور در این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه و جشنواره از علم تا عمل 13 تا 17 شهریورماه در تهران برگزار می شود که نمایندگان استان خراسان رضوی به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دستگاه های دولتی، پارک های علم و فناری و دانشگاه ها و همچنین آخرین ایده هایی برتری که به تولید تبدیل شده اند، می پردازند.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی از وجود هفت هزار نخبه ثبت شده در کانون نخبگان ایران و 18 هزار اختراع ثبت شده، یکی از استان های پیشتاز در عرصه پژوهش و فناوری محسوب می شود.

وی افزود: چند سالی است که به همت دستگاه های اجرایی به موضوع پژوهش و فناوری توجه ویژه ای شده که باعث شناسایی نخبگان و ارائه طرح های برجسته ای در زمینه های مختلف به کشور شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی با دارای بودن پنج مزیت گردشگری، صنعت، کشاورزی، انرژی و نیروی انسانی باید در تمامی زمینه های پژوهش و فناوری جزو استان های ممتاز کشور قرار داشته باشد.