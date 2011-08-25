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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

عبدالملکی:

60 طرح از خراسان رضوی در جشنواره " از علم تا عمل" شرکت می کند

60 طرح از خراسان رضوی در جشنواره " از علم تا عمل" شرکت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: 60 طرح از خراسان رضوی در سومین نمایشگاه و جشنواره ملی از علم تا عمل شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی شبانگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی نمایندگان استان خراسان رضوی برای حضور در این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه و جشنواره از علم تا عمل 13 تا 17 شهریورماه در تهران برگزار می شود که نمایندگان استان خراسان رضوی به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی دستگاه های دولتی، پارک های علم و فناری و دانشگاه ها و همچنین آخرین ایده هایی برتری که به تولید تبدیل شده اند، می پردازند.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی از وجود هفت هزار نخبه ثبت شده در کانون نخبگان ایران و 18 هزار اختراع ثبت شده، یکی از استان های پیشتاز در عرصه پژوهش و فناوری محسوب می شود.

وی افزود: چند سالی است که به همت دستگاه های اجرایی به موضوع پژوهش و فناوری توجه ویژه ای شده که باعث شناسایی نخبگان و ارائه طرح های برجسته ای در زمینه های مختلف به کشور شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی با دارای بودن پنج مزیت گردشگری، صنعت، کشاورزی، انرژی و نیروی انسانی باید در تمامی زمینه های پژوهش و فناوری جزو استان های ممتاز کشور قرار داشته باشد.

کد مطلب 1391645

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