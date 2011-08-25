حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم تجلیل از قهرمانان آسیایی و جهانی کاراته قم که در سال جاری موفق به کسب عنوان برای کاراته قم و کشور شده اند، جمعه شب با حضور مسئولان ورزش استان برگزار می‌شود.



وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این مراسم، بیان کرد: آئین تجلیل از قهرمانان کاراته قم از ساعت 18 روز جمعه چهارم شهریور ماه در مجتمع فرهنگی وتوس قم برگزار می‌شود و طی آن از افتخار آفرینان کاراته قم قدردانی خواهد شد.



رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به افتخار آفرینی کاراته‌کاهای قمی از آغاز سال جاری، بیان داشت: در این آئین که قهرمانان و پیشکسوتان کاراته استان قم در مسابقات آسیایی چین، بین المللی اسپانیا و مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور حضور دارند، از قهرمانان قمی در رقابت‌های آسیایی و جهانی سال جاری و همچنین دو تن از مربیان کاراته استان قم، داور بین المللی کاراته، در تیم‌های ملی تقدیر خواهد شد.



وی افزود: غلامرضا دباغیان سرمربی سابق تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان که در دهه 70 تیم ملی کاراته کشورمان را در راه کسب مدال‌ها و افتخارات متعدد جهانی ، آسیایی و بین المللی هدایت می‌کرد، نخستین کسی است که در این مراسم مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.



عابدی بیان داشت: علیرضا کتیرایی قهرمان سابق کاراته کشورمان در رقابت‌های آسیایی، جهانی و بین المللی که در حال حاضر سرمربی تیم ملی کاراته جوانان کشورمان است و این تیم را در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهانی هدایت می‌کند، دیگر تجلیل شونده در این مراسم خواهد بود.



وی اضافه کرد: امیر مهدی‌زاده نماینده اعزامی کاراته استان قم و کشورمان به بازی‌های آسیایی سال 2010 گوانگ‌جو و نفر سوم رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در سال 2011 در کشور چین، نخستین قهرمانی بود که در این آیین مورد تجلیل واقع می شود.

رئیس هیئت کاراته استان قم عنوان داشت: محمد شایگان قهرمان کاراته نوجوانان آسیا در سال 2010، قهرمان رقابت‌های بین المللی یونان در سال 2010 و قهرمان کاراته رده سنی جوانان آسیا در سال 2011 در کشور چین دومین قهرمان تجلیل شونده در این مراسم است.



وی اظهار کرد: علی نجفی سومین قهرمان رشته پر طرفدار و موفق کاراته قم در رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان آسیا بود که در این مراسم از وی تجلیل می شود، نجفی در رقابـت‌های کاراته قهرمانی آسیا در کشور چین که تیر ماه برگزار شد موفق به کسب مدال طلا و مقام قهرمانی آسیا شده بود.



عابدی افزود: مهدی عافیتی چهارمین کاراته‌کای موفق استان قم و کاروان اعزامی کاراته کشورمان به رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور چین بود که در این مسابقات با وجود شایستگی تمام برای کسب مدال طلا، در نهایت موفق به کسب مدال برنز شد و در این مراسم از وی نیز قدردانی می شود.



وی عنوان کرد: در این مراسم از الهه عزیزیان بانوانی مدال آور قمی از مسابقات جهانی سبک‌های آزاد کاراته نیز تجلیل خواهد شد.