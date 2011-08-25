17 طرح در شهرستان ایوان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دولت افتتاح طرحهای عمرانی، خدماتی، کشاورزی در نقاط مختلف استان ایلام آغاز شد.

با حضور استاندار ایلام در سفر به شهرستان ایوان 17 طرح عمرانی، خدماتی، صنعتی و..افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان، ساختمان شهرداری ایوان، مدرسه فضیلت، پست برق 60 کیلو وات شهرک صنعتی ایوان از مهمترین پروژه هایی است که به مناسبت هفته دولت در شهرستان ایوان به بهره برداری رسید.

طبق گفته فرماندار شهرستان ایوان برای اجرای این طرح‌های مختلف در مجموع 700 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مسعود ملکی یادآور شد: مهمترین هدف از اجرای این طرحها اشتغال، خدمات رفاهی بیشتر به مردم، توسعه شهرستان و...بوده است.

