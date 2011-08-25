محمود احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ستاد نماز جمعه همدان در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان پس از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس آماده اقامه نماز جمعه با حضور حداقل 100 هزار نفر از روزه داران همدانی با امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان آیت‌ا... محمدی در حسینیه امام خمینی(ره) و خیابان‌های همجوار خواهد بود.

احدیان افزود: در این مراسم پس از قرائت قطعنامه سراسری راهپیمایی، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به عنوان سخنران قبل از خطبه با نمازگزاران سخن خواهد گفت.

وی گفت: نمازگزاران حتی‌الامکان زیرانداز و مهر نماز به همراه داشته باشند.

معاون اجرایی ستاد نماز جمعه همدان گفت: برای نقل و انتقال نمازگزاران در مسیرهای مختلف شهر خطوط ویژه تاکسیرانی و اتوبوسرانی فعال خواهد بود.

محمود احدیان گفت: پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم به انتفاضه فلسطین و قحطی زدگان سومالی در مسیرهای مختلف نماز جمعه فعال خواهد بود.

وی همچنین از ایجاد شش هزار مترمربع سقف کاذب و تلاش برای تکمیل فاز دوم حسینیه امام خمینی(ره) قسمت خواهران خبر داد.