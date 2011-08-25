افتتاح 15 پروژه عمرانی ورزشی طی هفته دولت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پروژه های عمرانی در هفته دولت 8 پروژه عمرانی ورزشی از محل اعتبارات ملی در شهرهای تبریز، هشترود، هریس، عجب شیر، شبستر و آذرشهر افتتاح می شود.



اسبقیان افزود: استخر سرپوشیده کارگران تبریز، سالن ورزشی چند منظوره پارک چشم انداز تبریز، سالن ورزشی اختصاصی نابینایان تبریز، بازسازی زیربنایی سالن دو هزارو 500 نفری ستارخان تبریز، سالن ورزشی باغ معروف تبریز، استخر سرپوشیده اهر نیز افتتاح می شود.



به گفته وی، همچنین سالن ورزشی چند منظوره نظر کهریز هشترود، مجتمع رزمی چند طبقه ای بناب، سالن ورزشی چند منظوره قیصرق سراب، سالن ورزشی چندمنظوره خواجه هریس ، سالن ورزشی چندمنظوره خضرلو عجب شیر، سالن ورزشی چندمنظوره بانوان شبستر، سالن ورزشی چندمنظوره عجب شیر و سالن ورزشی چندمنظوره تیمورلو آذرشهر طی این هفته افتتاح و به بهره برداری می رسند.



وی با اشاره به اینکه به صورت مستمر 49 هیات ورزشی از طرف استان به مسابقات اعزام می شوند خواستار توجه بیشتر به این حوزه و تامین اعتبارات مالی آن شد.



اسبقیان اضافه کرد: در صورت عدم پرداخت به موقع این اعتبارات هیات های اعزامی دچار مشکل شده و این امر موجب کاهش بازدهی ورزشکاران استان می شود.



مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال های اخیر ورزش استان پیشرفت های چشمگیری داشته است، گفت: در صورت تزریق اعتبارات بیشتر می توانیم در رده های بهتر رده بندی ورزشی کشور قرار گیریم.



اسبقیان یادآور شد: در سال گذشته سرانه اماکن ورزشی تربیت بدنی 38 درصد متر مربع و سرانه سایر ادارات و باشگاه های خصوصی 14 درصد متر مربع بود که به افتتاح اماکن ورزشی در سال اخیر شاهد رشد این رقم هستیم.



وی حمایت از توسعه ورزش همگانی را از اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود: حمایت از ورزش حرفه ای، اصلاح ساختار های ورزشی، نهادینه کردن مطالعات ورزشی در امور ورزش از دیگر اولویت های این اداره کل است.



مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاظر 560 هیات ورزشی در استان فعالیت می کند که از این تعداد 43 هیات در شهرستان تبریز مشغول کار است و این تعداد در سالجاری افزوده می شود.

