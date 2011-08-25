سارق حرفه ای پس از 31 فقره سرقت در همدان دستگیر شد

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع سرقت‌های متعدد داخل خودرو در جلوی بیمارستان های شهر همدان، خرید سکه و یا خالی کردن حساب های اشخاص با عابربانک های مسروقه از داخل اتومبیل‌ها و اخاذی از صاحبان این خودروها، ‌دستگیری وی در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات در خصوص شناسایی این سارق آغاز و ضمن استفاده از منابع اطلاعاتی مشخص شد وی غیر بومی بوده و در شهرستان ساوجبلاغ ساکن است.

به گذر در ادامه اظهار داشت: ماموران به محل یاد شده اعزام و با تعقیب و مراقبت چندین روزه موفق به شناسایی متهم مذکور به نام "پیمان- د" شدند.

به گذر ادامه داد: در این ماجرا وی با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده که پس از تعقیب و گریز چند ساعته نهایتاً در جاده ساوه به همدان در نزدیکی شهر فامنین دستگیر می شود.

سرهنگ به گذر بیان داشت: متهم دستگیر شده پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی های فنی به عمل آمده لب به اعتراف گشود و به 29 فقره سرقت داخل خودرو در همدان، یک فقره در شهرستان آبگرم استان قزوین و یک فقره در شهرستان تنکابن استان مازندران (جمعاً 31 فقره سرقت) معترف شد.

رئیس پلیس آگاهی همدان یادآور شد: پرونده پس از تکمیل به همراه متهم و مالباختگان به دادسرای عمومی همدان ارسال که متهم با قرار موقت روانه زندان شد.