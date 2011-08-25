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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

به گذر:

سارق حرفه ای پس از 31 فقره سرقت در همدان دستگیر شد

سارق حرفه ای پس از 31 فقره سرقت در همدان دستگیر شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان همدان از دستگیری یکی از سارقان حرفه ای که در سرقت داخل خودرو فعالیت داشت، خبر داد.

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: به دنبال وقوع سرقت‌های متعدد داخل خودرو در جلوی بیمارستان های شهر همدان، خرید سکه و یا خالی کردن حساب های اشخاص با عابربانک های مسروقه از داخل اتومبیل‌ها و اخاذی از صاحبان این خودروها، ‌دستگیری وی در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات در خصوص شناسایی این سارق آغاز و ضمن استفاده از منابع اطلاعاتی مشخص شد وی غیر بومی بوده و در شهرستان ساوجبلاغ ساکن است.

به گذر در ادامه اظهار داشت: ماموران به محل یاد شده اعزام و با تعقیب و مراقبت چندین روزه موفق به شناسایی متهم مذکور به نام "پیمان- د" شدند.

به گذر ادامه داد: در این ماجرا وی با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده که پس از تعقیب و گریز چند ساعته نهایتاً در جاده ساوه به همدان در نزدیکی شهر فامنین دستگیر می شود.

سرهنگ به گذر بیان داشت: متهم دستگیر شده پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی های فنی به عمل آمده لب به اعتراف گشود و به 29 فقره سرقت داخل خودرو در همدان، یک فقره در شهرستان آبگرم استان قزوین و یک فقره در شهرستان تنکابن استان مازندران (جمعاً 31 فقره سرقت) معترف شد.

رئیس پلیس آگاهی همدان یادآور شد: پرونده پس از تکمیل به همراه متهم و مالباختگان به دادسرای عمومی همدان ارسال که متهم با قرار موقت روانه زندان شد.

کد مطلب 1391667

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