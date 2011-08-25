صبا نخستین شکست لیگ یازدهم را با 4 گل پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر،هفته پنجم از یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از چهارشنبه شب آغاز شد و طی آن در یکی از هفت دیدار برگزار شده، صبای قم در مهمانی تیم شاهین بوشهر نختسین باخت این فصل را پذیرا شد.



شاگردان عبدالله ویسی در این دیدار که در ورزشگاه شهید بهشتی شهر بوشهر برگزار شد، سومین بازی خارج از خانه خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را مقابل تیم شاهین برگزار کردند که برای آنها نتیجه‌ای بهتر باخت چهار بر صفر نداشت.



صبای قم در حالی در این دیدار که به میدان رفت که تا پایان هفته چهارم از دور رفت لیگ یازدهم صدرنشین جدول رده بندی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود و برای تداوم صدرنشینی خود مقابل شاهین انگیزه‌های زیادی داشت اما گل ثانیه 30 نیمه نخست کار شاگردان عبدالله ویسی سرمربی صبا را با مشکل مواجه کرد.



در دیداری که قضاوت آن بر عهده هدایت‌الله ممبینی بود و این داور برای دومین بار در این فصل دیدارهای صبای قم در لیگ برتر را داور می‌کرد، صبا در سومین بازی خارج از خانه خود در لیگ یازدهم مقابل شاهین باخت تا ضمن تحمل نخستین شکست این فصل، شرایط مناسب تفاضل گل خود را نیز از دست داده و با یک بازی بیشتر اکنون پائین تر از استقلال در مکان دوم جای دارد



صبای قم از دیدارهای قبل خود سه پیروزی و یک تساوی در کارنامه داشت که نکته جالب در خصوص عملکرد صبای قم در چهار هفته قبل از دیدار با شاهین، کسب دو پیروزی در خارج از خانه و یک پیروزی و یک تساوی در دیدارهای خانگی این فصل بود اما سر انجام صبای قم در خارج از خانه همانند دیدارهای خانگی امتیاز از دست داد.



در دیدار شب گذشته، شاهینی‌ها در دقیقه اول مسابقه به گل برتری رسیدند، تلاش صبا برای رسیدن به گل تساوی نتیجه‌ای نداشت تا اینکه شاهین توانست در میانه نیمه نخست به گل دوم برسد و این برتری را در نیمه نخست حفظ کند.



شاگردان ویسی در نیمه دوم با وجود چند تعویض از سوی این مربی تلاش کردند تا نتیجه واگذار شده را جبران کنند اما این مهم میسر نشد تا صبا با دریافت دو گل دیگر، با شکست چهار بر صفر از سومین بازی خارج از خانه این فصل به قم باز گردد.



در سوی دیگر میدان تیم بندر نشین شاهین قرار داشت که بعد از تساوی در هفته نخست مسابقات در هفته دوم توانست تیم سرشناس پرسپولیس را در خانه شکست دهد، شاهینی‌ها بعد از شکست در هفته سوم مقابل تراکتور سازی و تساوی بدون گل برابر ملوان در خانه، با شکست صبای قم به دومین پیروزی خانگی خود دست یافتند و با هشت امتیاز به مکان پنجم جدول صعود کردند.

