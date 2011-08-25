ناتو درپی منافع خود در لیبی/ هدف تسلط بر منابع نفتی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "ماهاتیر محمد" افزود: به طور قطع انگیزه حضور نیروهای نظامی ناتو در لیبی کمک به مردم این کشور نبوده بلکه هدف سرنگونی دولت قذافی و تسلط بر منابع نفتی این کشور بوده است.

وی تحریک و حمایت از شورشیان بر علیه قذافی توسط ناتو را برای دیگر کشورهای عربی نیز قابل تامل و خطرناک توصیف کرد و گفت: اگر رهبران دیگر کشورها نیز مورد حمایت و علاقه ناتو نباشند می توانند به سرنوشت مشابهی دچار شوند.

ماهاتیر محمد به وجود نا آرامی ها در دیگر کشورهای عربی مانند یمن، بحرین و سوریه اشاره کرد و گفت: این در حالی است که ناتو در این کشورها دخالتی نمی کند و تصور نمی کنم شورشیان به موفقیت هایی دست پیدا کنند.

رییس سازمان جهانی صلح پردانا افزود: متاسفانه کشورهای غربی تنها به دنبال منافع نفتی دیگر کشورها و دخالت در کشورهای نفت خیز هستند.

وی نحوه دخالت کشورهای غربی در موارد مشابه لیبی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در طول جنگ بوسنی و هرزگوین نیز کشورهای غربی تنها زمانی مداخله کردند که هزاران تن از بوسنیایی ها توسط صرب ها قتل عام شدند و از کسب منافع صرب ها اطمینان حاصل کردند.

