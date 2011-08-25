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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

ماهاتیر محمد:

ناتو درپی منافع خود در لیبی/ هدف تسلط بر منابع نفتی است

ناتو درپی منافع خود در لیبی/ هدف تسلط بر منابع نفتی است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر پیشین مالزی با اشاره تحولات اخیر در لیبی، دخالت نیروهای نظامی ناتو در بحران لیبی را با هدف کسب منافع کشورهای عضو این سازمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "ماهاتیر محمد" افزود: به طور قطع انگیزه حضور نیروهای نظامی ناتو در لیبی کمک به مردم این کشور نبوده بلکه هدف سرنگونی دولت قذافی و تسلط بر منابع نفتی این کشور بوده است.

وی تحریک و حمایت از شورشیان بر علیه قذافی توسط ناتو را برای دیگر کشورهای عربی نیز قابل تامل و خطرناک توصیف کرد و گفت: اگر رهبران دیگر کشورها نیز مورد حمایت و علاقه ناتو نباشند می توانند به سرنوشت مشابهی دچار شوند.

ماهاتیر محمد به وجود نا آرامی ها در دیگر کشورهای عربی مانند یمن، بحرین و سوریه اشاره کرد و گفت: این در حالی است که ناتو در این کشورها دخالتی نمی کند و تصور نمی کنم شورشیان به موفقیت هایی دست پیدا کنند.

رییس سازمان جهانی صلح پردانا افزود: متاسفانه کشورهای غربی تنها به دنبال منافع نفتی دیگر کشورها و دخالت در کشورهای نفت خیز هستند.

وی نحوه دخالت کشورهای غربی در موارد مشابه لیبی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در طول جنگ بوسنی و هرزگوین نیز کشورهای غربی تنها زمانی مداخله کردند که هزاران تن از بوسنیایی ها توسط صرب ها قتل عام شدند و از کسب منافع صرب ها اطمینان حاصل کردند.
 

کد مطلب 1391680

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