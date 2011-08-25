102 روستای نهبندان با تانکر آبرسانی می شود

غلامرضا نخعی زینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم در شهرستان نهبندان بالغ بر 118 روستا است.

وی افزود: تعداد مشترکان برخوردار از آب در این شهرستان بالغ بر هشت هزار و 400 مشترک هستند.

به گفته وی تعداد 288 مشترک در شهرستان نهبندان اشتراک راکد دارند.

نخعی زینلی از آبرسانی به چهار روستای نهبندان در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: روستاهای گوش، گوند، سید مراد و کلاته میر نهبندان در چهار ماه نخست سال جاری آبرسانی شده ‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهبندان از اختصاص 14 میلیارد ریال از محل تملک و دارایی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی در این شهرستان خبر داد.

نخعی زینلی با اشاره به اصلاح خطوط شبکه توزیع آب در شهرستان نهبندان اظهار داشت: بیش از 25 کیلومتر از شبکه‌ های فرسوده در شهرستان نهبندان تعویض و بازسازی شده است.

وی مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت، آبرسانی به روستاهای بی‌ آب و کم ‌آب، احداث و بازسازی شبکه ‌های آب شرب روستایی و تکمیل آبرسانی روستای چاهداشی را از مهم‌ترین برنامه‌های آبفار نهبندان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه 15 مجتمع ابرسانی روستایی در نهبندان وجود دارد، تصریح کرد: چند مجتمع آبرسانی جدید نیز در دست اجرا است که پیگیری در مورد تأمین اعتبار مجتمع‌های آبرسانی شاهکوه، هشت ‌توگان و معدن حاجات از دیگر برنامه‌ های آبفار نهبندان است.

نخعی زینلی تکمیل آبرسانی روستای طارق و رای، آبرسانی به روستای توتسک، تکمیل مجتمع آبرسانی گوش و گوند و جوشن، تکمیل و آبرسانی اناران و آبرسانی به روستای سیکوری را از دیگر برنامه‌ های آبفار این شهرستان دانست.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهبندان با بیان اینکه وضعیت فاضلاب دو روستا در شهرستان نهبندان فاز مطالعاتی آن انجام شده است، گفت: تاکنون اعتباری برای اجرای این دو طرح اختصاص نیافته ولی در صورت تأمین اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز می‌ شود.