چهار پروژه آموزش عالی در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز گذشته و با حضور فرماندار سنندج و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان و شهرستان چهار پروژه آموزش عالی از جمله سه مرکز علمی و کاربردی و فاز دوم کتابخانه دانشگاه کردستان به بهره برداری رسید.

اولین پروژه افتتاح شده روز گذشته مرکز علمی و کاربردی بازرگانی کردستان بود که با حضور مسئولان به بهره برداری رسید. این مرکز هم اکنون دارای 80 دانشجو در رشته های حسابداری مالی و بازاریابی است و قرار است در مهر ماه امسال زمینه برای پذیرش دانشجو در 10 رشته جدید در آن فراهم شود.

روز گذشته و با حضور مسئولان مراکز علمی کاربردی امام حسین ( ع )‌ و بهزیستی نیز که در مجموع دارای 190 دانشجو در شش رشته تحصیلی هستند به بهره برداری رسید.

در اولین روز هفته دولت فاز دوم ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان به بهره برداری رسید این کتابخانه با اختصاص 14 میلیارد ریال از محل مصوبات سفرمقام معظم رهبری به استان کردستان ظرف مدت زمان کمتر از هشت ماه احداث و در اولین روز هفته دولت به بهره برداری رسید.

در ایام هفته دولت در مجموع 57 پروژه عمرانی، خدماتی، اقتصادی و آموزشی در شهرستان سنندج به بهره برداری می رسد.