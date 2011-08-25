روز قدس نماد اتحاد ملت های مسلمان و همه‌ مستضعفان دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر شرکت در راهپیمایی این روز، یادآور شد: حماسه روز قدس، یادآور فریاد پیامبر گونه‌ امام راحل(ره) بر سر سفاکان صهیونیست است که بیش از نیم قرن از هیچ ظلم و جنایتی بر مردم مسلمان و مظلوم قبله‌ اول دریغ نورزیده‌اند. مردمانی که در این سالیان دراز در برابر دژخیمان پلید صفت و غاصب مورد حمایت شیطان بزرگ هم چون کوه‌ای استوار قد برافراشته و در تأسی از فرمان الهی، ابراهیم گونه، اسماعیل های خویش را برای حفظ شرف و کرامت انسانی و میهن اسلامی‌شان به قربان گاه می فرستند تا پیروزی خون بر شمشیر محقق گردد.



این بیانیه تصریح می کند: روز قدس، این یادگار سیاسی و مذهبی امام(ره) که با دورنگری و ژرف اندیشی همراه است، امروز نمادی است برای اتحاد هرچه بیشتر ملت های مسلمان و همه‌ مستضعفان دنیا، تا هیچ زورگویی نتواند به حریم امن‌شان نزدیک شود.



در ادامه تاکید شده است: رژیم اشغالگر باید بداند که امروز ملت های مسلمان در هیچ جای دنیا ظلم را برنمی تابند و با تأسی از فرامین انسان ساز و عدالت گستر اسلام یکی پس از دیگری دیکتاتوری های قدرت طلب را سرنگون می کنند. مصداق بارز آن قیام مردم بیدار کشورهای مصر، تونس، یمن، بحرین و لیبی است که نشان محکمی بر به پایان رسیدن دوران بی عدالتی و قدرت طلبی در جهان اسلام است و به راستی این همان وعده الهی است.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رژیم غاصب صهیونیست با حمایت بی چون و چرای استکبار جهانی، اصل انسانیت را زیرپا گذاشته و با محاصره‌ غزه، مردم بی گناه را از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم کرده و هیچ توجهی به فریادهای آزادی خواهان جهان نمی کند.رژیمی که با توهم و قدرت پوشالی خویش، وقاحت خود را آن چنان بی حد و حصر نموده که ملت های ظلم ستیز و آزادی خواه منطقه را تهدید به جنگ و خونریزی می کند.



در ادامه تاکید شده است: دولت غاصب اسرائیل غافل است که ملت صلح جوی جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ وتهاجم نیست. ولی اگر منافع‌شان به مخاطره بیفتد، آنگاه منافع آن رژیم و هم دستانشان را در جای جای دنیا به مخاطره می اندازند تا فرمایش بنیانگزار روز قدس که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود به حقیقت بپیوندد.



در پایان بیان شده است: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن تهدیدات واهی رژیم غاصب، از همه‌ جریانات خواهان آزادگی دعوت می نماید تا با پیروی از ولایت فقیه و ناکام گذاشتن توطئه های دشمنان دین، توصیه های رهبری معظم انقلاب را نصب العین قرار داده و هم گام با ملت بزرگ و غیور ایران اسلامی در روز پرخروش قدس با شرکت در راهپیمایی، پایه های عنکبوتی استبداد و استعمار و صهیونیست بین الملل را به لرزه درآورده و موجب دلگرمی تمامی آزادی خواهان عالم و منادیان راه حق و حقیقت شوند.