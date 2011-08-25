کشف 160 مرکز توزیع غذای حرام/ دعوای کرایه پارگینگ بالا گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، در هفته ای که گذشت اخبار نگران کننده ای از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر شد. به جز رکورد زنی سال 90 به عنوان آلوده ترین سال از لحاظ آلودگی هوا میزان آلاینده بنزن در جایگاههای سوخت نیز بحرانی اعلام شد.

بر اساس نتایج آخرین بررسیهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، جایگاههای عرضه بنزین از نظر آلاینده‌های بنزن و تولوئن در وضعیت حادی قرار داشته و غلظت متوسط آلاینده بنزن در جایگاه‌های بنزین به 438 برابر حد استاندارد می‌رسد.



رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به این که میزان آلاینده بنزن در جایگاه‌های بنزین به 438 برابر حد استاندارد می‌رسد اعلام کرد: آلاینده بنزن ترکیبی سرطانزاست و نه تنها جان کارکنان جایگاههای بنزین، بلکه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

محمودی هم در پاسخ می گوید که میزان بنزن موجود در بنزین تا پایان امسال به پنج میلی‌گرم کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: تمام پالایشگاه‌هایی که تولید بنزین می‌کنند موظف شده‌اند تا میزان این ماده را در تولیدات خود کاهش دهند و به حد استاندارد برسانند.

قیمت پارکینگ ها چالش جدید دولت و مدیریت شهری

این هفته شورای شهر تهران، نرخ جدید برای پارک حاشیه خیابان ها مشخص کرده است. اما شورای عالی ترافیک و فرمانداری تهران با آن مخالف است.

سید مجتبی شفیعی، دبیر شورای عالی ترافیک کشور دراین باره گفته است: افزایش هزینه‌های جاری در حوزه حمل و نقل بطور کلی برخلاف سیاست‌های دولت بوده و تا آنجا که اطلاع دارم به تایید فرمانداری تهران هم نرسیده است، ضمنا افزایش جهشی این هزینه نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد و احتمالا در راستای درآمدزایی برای شهرداری تهران برنامه‌ریزی شده است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه قیمت پارکینگها 6 سال بدون تغییر بوده می گوید: افزایش نرخ پارکینگ‌های عمومی شهر تهران بر اساس مطالعات گسترده و مطابق با سایر شهرهای کشور است.



او با اشاره به اعتراض فرمانداری در مورد افزایش نرخ عوارض پارکبانها و پارکینگهای عمومی شهر تهران گفت: فرمانداری اعتراض خود را به شورای شهر ارسال کند تا شورا به آن پاسخ دهد.

مخالفت شهرداری با طرح باغ‌شهرها

در هفته ای که گذشت، محمد هادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران در نشستی خبری با اعلام این که شهرداری با طرح باغ شهرها در چارچوبی که دولت اعلام کرده موافق نیست گفت: مقام معظم رهبری در بوستان ولایت رسما با این بحث اعلام مخالفت کردند و قاعدتا انتظاری که می رفت این بود که دولت هم براساس فرمایش مقام رهبری موضوع را دنبال نکند. این مساله باید توسط دولت پاسخ داده شود ولی شهرداری تهران با تاکید مقام ممعظم رهبری موافقتی با موضوع باغ شهرها در چارچوبی که دولت اعلام کرده ندارد.

کشف 160 مرکز توزیع غذای حرام در تهران

هشدار نایب رئیس شورای شهر تهران به ترویج غذاهای حرام در رستوران های پایتخت آخرین تذکری بود که در جلسه علنی این هفته شورای شهر تهران داده شد .

حسن بیادی در این رابطه گفت: 160 مرکز توزیع غذای حرام در تهران کشف شده است که باید جلوی ترویج چنین رفتارهایی گرفته شود. در اروپا سالانه 20 درصد به طرفداران غذای حلال اضافه می‌شود، گفت: نکته قابل توجه این آمار این است که افراد غیر مسلمان تشویق به خوردن غذای حلال شدند اما در تهران 160 مرکز توزیع غذای حرام وجود دارد.

انتقاد اعضای شورای شهر تهران از آرای کمیسیون ماده 5

این هفته تغییر کاربری فضای سبزی در میدان ونک به مجتمع تجاری مورد اعتراض اعضای شورای شهر قرار گرفت و با تصویب دو فوریت خواستار بازگشت کاربری این ملک شدند.

سخنگوی شورای شهر تهران نیز با انتقاد از طرح پرونده های واحد در سالهای متوالی در کمیسیون ماده 5 گفت: اگر قرار باشد کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی را با آرایش دستخوش تغییر کند چرا میلیاردها تومان هزینه تدوین این طرح را دادیم.

حمزه شکیب هم ا بیان اینکه کمیسیون ماده 5 برخلاف رای کمیسیون ماده 7 این مجوز را صادر کرده است، افزود: در سال 72 نیز مسائل این زمین در کمیسیون ماه 5 مطرح شد و پس از چندین بار رد شدن این بار در کمیسیون تبدیل 40 درصد از این زمین به فضای سبز به تصویب رسید.

