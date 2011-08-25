سه شهروند انگلیسی با شوک برقی کشته شدند/ ابراز نگرانی عفو بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، این سه شهروند انگلیس با استفاده از اسپری فلفل و سپس اسلحه های شوک آور پلیس این کشور کشته شدند.

فیلیپ هلمز 53 ساله سومین نفری است که طی هشت روز گذشته از سوی پلیس انگلیس به قتل رسیده است.

گفته می شود پلیس پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه او خود را بسته و قصد خودکشی دارد وارد خانه هلمز می شود و با زدن اسلحه شوک برقی به وی بمنظور دستگیر کردن هلمز او را از پای در می آورد.

سازمان عفو بین المللی درباره استفاده از شوک برقی علیه متهمان در انگلیس ابراز نگرانی کرده و می گوید: افزایش مرگ و میر ناشی از کاربرد این تسلیحات مؤید نگرانی های سازمان درباره استفاده از اسلحه شوک برقی است.

هفته گذشته نیز "دیل برنز" 27 ساله پس از آنکه پلیس چندین بار به او شوک برقی وارد کرد کشته شد.

گفته می شود که پلیس دیگری در هنگام دستگیری برنز به صورت او فلفل پاشیده است.

"جیکوب مایکل" شهروند دیگر انگلیس نیز در 24 اوت با استفاده از اسپری فلفل از سوی پلیس این کشور کشته شد.

کشته شدن این سه نفر در حالی است که پلیس انگلیس پس از ناآرامی های اخیر در لندن و چند شهر دیگر این کشور به دلیل اعتراض به کشته شدن "مارک دوگان" سیاه پوست همچنان تحت فشار سازمان های حقوق بشر قرار دارد.