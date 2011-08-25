روز قدس روز ابراز همراهی آزادی خواهان جهان با مردم مظلوم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک حجت الاسلام سید احمد میرعمادی و حبیب الله دهمرده آمده است: "روز قدس روز فریاد توفنده مسلمانان سراسر دنیا بر سر سفاکان صهیونیست و روز ابراز هم پیمانی و همراهی آزادی خواهان جهان با مردم مظلوم فلسطین و در یک کلام روز ایستادگی همه مظلومان در برابر تجلی ظلم و جور و کبر و نژادپرستی است.

بعد از گذشت سال ها از اشغال ددمنشانه سرزمین فلسطین و با وجود حمایت های بی پایان سران استکبار جهانی به سرکردگی انگلیس و آمریکا نه تنها مردم فلسطین به فراموشی سپرده نشده اند که سال به سال حامیان آنان در سراسر جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با راهپیمایی غرور آفرین خود لرزه بر اندام صهیونیست ها انداخته و همبستگی خود را با مردم فلسطین برای تداوم مبارزه تا رهایی کامل سرزمینشان اعلام می کنند.

بی شک تنها راه حل مسئله فلسطین تعیین تکلیف سرنوشت توسط مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین بدون دخالت و اعمال نظر غرب است و جز این اجرای هرگونه توافق و سازش بدون درنظر داشتن خواسته ها و حقوق از دست رفته فلسطینیان و آوارگان محکوم به شکست است.

مردم مسلمان ایران عزیز، امسال نیز با لبیک به فرمان تاریخی بنیانگذار عظیم الشان انقلاب اسلامی پیشاپیش دیگر آزادیخواهان سراسر جهان با تیزهوشی و درک شرایط حساس کنونی و نیز و با وحدت و همدلی با حضور در مراسم راهپیمایی روز قدس، دعوت رهبر فرزانه انقلاب را لبیک گفته و در صفوفی به هم پیوسته در این راهپیمایی با شکوه شرکت نموده و ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست ها و حامیانش، اضمحلال و نابودی غده سرطانی صهیونیستی را از خدای متعال طلب خواهند کرد.

اینجانبان از عموم مردم روزه دار، مومن، فهیم و غیور لرستان دعوت می کنیم با حضور حماسی و دشمن شکن خود در راهپیمایی روز قدس، آزادی قدس شریف را فریاد کرده و حمایت قاطع خود را از مردم همیشه مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند."