روز قدس بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را تحکیم می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حوزه هنری استان کردستان آمده است: با اوج گیری تحولات سیاسی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در حالی که سیر این تحولات و سیل خیزش های مردمی می رود تا معادلات معاصر منطقه ای و جهانی را وارد مرحله ای تازه کند اهمیت روز جهانی قدس که به فرمایش حضرت امام (ره) روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است بیش از هرزمان دیگری نمایان است و در عصر ما و به ویژه، در دوره ای از تاریخ که مجالی برای دین و گذاره های توحیدی آن در عرصه رقابت با نظام های هویتی غیردینی متصور نبود، حرکت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی کبیر (ره) با برافراشتن علم "اسلام سیاسی" دین را به عرصه حیات اجتماعی و سیاسی انسان بازگردانده و به این ترتیب، نیرویی قدرتمند با هویتی توحیدی را در برابر همه هویت های غیرتوحیدی عرضه داشت.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: در پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی به تأسی از "اسلام سیاسی" استکبار در هر سطحی از آن، ایستادگی در برابر اراده ی الهی قلمداد شده و نوع انسان، به سازش ناپذیری و مقابله با هر شکلی از استکبار دعوت و ترغیب می شود و نیرویی انقلابی برای نوع بشر شکل می گیرد که هرگز هیچ مرز و محدوده ای را برنمی تابد و این چنین است که نه تنها در همه خیزش های کنونی جهان عرب که مولفه صهیونیسم ستیزی و مقابله با حکام سازشکار، شاه کلید آن است بلکه در همه ی خیزش های آینده مردمی در اقصی نقاط دنیا بر علیه استکبار محوریتی به نام انقلاب اسلامی و الگوی الهام بخشی همچون جمهوری اسلامی فصل مشترک خواهد بود.

حوزه هنری استان کردستان در ادامه بیانیه خود آورده است: آنچه در خیزش های مردمی نمایان است و بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهبر عظیم الشأن انقلاب بارها بر آن تأکید کردند سرخوردگی این ملت ها از حکام و عوامل دست نشانده ای است که سالها در برابر ظلم و ستم صهیونیزم جهانی در برابر ملت مظلوم فلسطین سکوت کرده و زمینه جنایات متعدد بشری را در قبله اول مسلمین بوجود آورده اند، است و اکنون با خیزش عظیم خود خواهان برخورد با تجاوزات رژیم صهیونیستی است و با سرنگونی فرعون مصر و حکام مستبد تونس و یمن و لیبی و انشاء الله به زودی بحرین و سایر بلاد اسلامی شاهد قیام های مردمی این کشورها بر علیه رژیم صهیونیستی هستیم و از برکت این روز جهانی مردم مصر روابط این کشور و رژیم صهیونیستی را زیر سوال برده اند و خواهان لغو پیمان کمپ دیوید هستند و ‌اکنون جوانان مصری صحنه سیاست خارجی این کشور را رقم می زنند و کمپ دیوید روز به روز کمرنگ تر شده و ماشین جنگی اسرائیل نیز در گل گیر کرده است.

در پایان این بیانیه آمده است: پرسنل و هنرمندان حوزه هنری استان کردستان نیز با توجه به شرایط خاص و تاریخی منطقه و ضمن حمایت از خیزش های اسلامی جهان اسلام برعلیه مستکبرین و حکام دست نشانده برخود لازم می دانیم همچون سالهای گذشته و با ایمان به وعده پیروزی مسلمانان بر طاغوت در کنار سایر ملت های آزاده جهان و ایران اسلامی و در صفوف پیوسته مردم خداجوی کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و خیزش های اسلامی نشأت گرفته از این روز مبارک را به گوش جهانیان خواهیم رساند و به اسرائیل جنایتکار هم این ندا را خواهیم داد که وعده الهی نزدیک است و حرکات اخیر در بمباران و به شهادت رساندن مردم مظلوم غزه و کرانه باختری ره به جایی نخواهد برد و جهان اسلام آماده طغیان نهایی و سرنگونی طاغوتیان زمان است.