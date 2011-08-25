  1. استانها
  2. تهران
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

شب شعر قدر در پاکدشت برگزار شد

شب شعر قدر در پاکدشت برگزار شد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: شب شعر قدر با موضوع مدح و ثنای مولای متقیان حضرت علی(ع) در پاکدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شعرای شهرستان پاکدشت طبق رسم پسندیده ای، هر ساله در نشستی ادبی با هنرخود گو شه ای نه چندان وسیع از شخصیت مولا علی(ع) را به تصویر ذهن می کشند.

شب گذشته، مراسم شب شعر قدر به همت انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت با حضور اصحاب فرهنگ و هنر، شعرا، ادبا و جمعی از مسئولان و عاشقان مولای متقیان امام علی(ع) در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی امام صادق(ع) این منطقه برگزار شد.

در این مراسم ابیاتی از نظم ماندگار استاد شهریار و نوای همای رحمت قرائت شد که حضور شاعران پیشکسوت و جوان شهرستان پاکدشت، طبع ادبی مسئولان را نیز رونق بخشید.

پس از برگزاری این محفل ادبی، هنرمندان شهرستان پاکدشت مهمان سفره احسان در ماه پر خیر و برکت رمضان شدند.

کد مطلب 1391709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها