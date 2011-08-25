شب شعر قدر در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعرای شهرستان پاکدشت طبق رسم پسندیده ای، هر ساله در نشستی ادبی با هنرخود گو شه ای نه چندان وسیع از شخصیت مولا علی(ع) را به تصویر ذهن می کشند.

شب گذشته، مراسم شب شعر قدر به همت انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت با حضور اصحاب فرهنگ و هنر، شعرا، ادبا و جمعی از مسئولان و عاشقان مولای متقیان امام علی(ع) در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی امام صادق(ع) این منطقه برگزار شد.

در این مراسم ابیاتی از نظم ماندگار استاد شهریار و نوای همای رحمت قرائت شد که حضور شاعران پیشکسوت و جوان شهرستان پاکدشت، طبع ادبی مسئولان را نیز رونق بخشید.

پس از برگزاری این محفل ادبی، هنرمندان شهرستان پاکدشت مهمان سفره احسان در ماه پر خیر و برکت رمضان شدند.