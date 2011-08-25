سهم اصفهان در معاملات بورس کشور به 6.4 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 85 میلیون سهم در معاملات هفته گذشته بورس اصفهان صورت گرفت که سهم این بورس را در معاملات بورسی کل کشور به 6.4 درصد رساند.

در هفته‌جاری 85 میلیون و 670 هزار و 554 سهم در تالار بورس اوراق بهادار اصفهان داد و ستد شد.

این تعداد سهام به ارزش 307 میلیارد و 881 میلیون و 808 هزار و 850 ریال متعلق به 191 شرکت حاضر در بورس است.

بر اساس معاملات صورت گرفته، سهم اصفهان در معاملات هفته جاری بورس کشور به 6.4 درصد رسید و سهم خرید‌ در مبادلات بورس‌ اصفهان نیز 6.7 درصد را شامل شد.

در معاملات این هفته بورس منطقه‌ای اصفهان، ارزش سهام 108 شرکت حاضر در بورس هفته افزایش یافت.

همچنین 74 شرکت با کاهش ارزش سهام مواجه شدند و ارزش سهام 9 شرکت نیز بدون تغییر باقی ماند.

بیشترین سهام داد و ستد شده هفته جاری در بازار بورس اصفهان، متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ارزشی بیش از 124 میلیارد ریال بود و بیشترین تعداد خریدار را نیز سهام گروه بهمن با 243 خریدار داشت.