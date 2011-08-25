به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «بو!فست» در مرکز نمایشگاهی مسکو، جشنواره کتاب «میدان نوین» در موزه پلی تکنیک مسکو، جشنواره «ادبیات زنده» در پارک گورکی و بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو رویدادهای مهم در حوزه نشر و کتاب هستند که آخرین روزهای تابستان مسکو را برای اهل کتاب و فرهنگ دلپذیر و ماندگار ساخته‌اند.

همچنین قرار است چند ناشر معتبر ایرانی در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو حضور یابند که از میان آن‌ها می‌توان به انتشارات امیرکبیر، سروش، الهدی و انتشارات سازمان سمت اشاره کرد.

روس‌ها از دیرباز به کتابخوانی و سرانه بالای مطالعه شهره‌اند و با وجود کاهش نسبی این امر در دوره پس از فروپاشی، بازار نشر و کتاب همچنان در این کشور پررونق است.