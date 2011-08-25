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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

ناشران ایرانی به نمایشگاه کتاب مسکو می‌روند / بهار کتاب در تابستان مسکو

ناشران ایرانی به نمایشگاه کتاب مسکو می‌روند / بهار کتاب در تابستان مسکو

مسکو پایتخت روسیه در روزهای پایانی فصل تابستان شاهد برگزاری چند رویداد مهم در حوزه نشر از جمله نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور چندین ناشر ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «بو!فست» در مرکز نمایشگاهی مسکو، جشنواره کتاب «میدان نوین» در موزه پلی تکنیک مسکو، جشنواره «ادبیات زنده» در پارک گورکی و بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو رویدادهای مهم در حوزه نشر و کتاب هستند که آخرین روزهای تابستان مسکو را برای اهل کتاب و فرهنگ دلپذیر و ماندگار ساخته‌اند.

همچنین قرار است چند ناشر معتبر ایرانی در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو حضور یابند که از میان آن‌ها می‌توان به انتشارات امیرکبیر، سروش، الهدی و انتشارات سازمان سمت اشاره کرد.
 
روس‌ها از دیرباز به کتابخوانی و سرانه بالای مطالعه شهره‌اند و با وجود کاهش نسبی این امر در دوره پس از فروپاشی، بازار نشر و کتاب همچنان در این کشور پررونق است.
کد مطلب 1391716

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