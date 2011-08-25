روز قدس روز شکوه اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی و جواد قناعت در پیام مشترکی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس مومنین روزه دار و اقشار مختلف استان را به حضور در راهپیمایی این روز دعوت کردند.

در پیام مشترک آیت اله سیدکاظم نورمفیدی و مهندس جواد قناعت آمده است: امروز در سرزمین قدس، فلسطین و غزه انسانهای بی گناه به خاک و خون کشیده می شوند وملت فلسطین با عزمی استوار قدم در راه مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی گذاشته و مصمم است وطن اشغالی خود را از اسرائیل ، فرزند نامشروع آمریکای جنایتکار و غرب ستمگر بازپس گیرد.



در این پیام تصریح شده است: اگر مسلمانان عالم نمی توانند بطور مستقیم به مردم فلسطین کمک کنند، اما با حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس می‌توانند حمایت همه جانبه خود را از ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین اعلام کنند و اعتقاد داریم روز قدس روز پیروزی همه امت اسلامی و روز قیام مستضعفین بر علیه مستکبرین و روز تجدید بیعت با اسلام و رسول‌الله است و انشاءالله این وعده الهی که مستضعفان و صالحان وارثان زمین خواهند بود، محقق شود.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: خیزش ملت‌های مسلمان منطقه، به‌هم ریختن اوضاع اقتصادی در غرب، اعتصابات و تجمعات گسترده مردم در سرزمین‌های اشغالی و از همه مهمتر بیداری اسلامی همه و همه باعث شده است که روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر داشته باشد.

امام جمعه گرگان و استاندار گلستان تاکید کردند: ضرورت دارد مؤمنین روزه‌دار و اقشار مختلف مردم متدین استان گلستان همگام و هم صدا با مسلمانان جهان به ‌ویژه ملت شریف ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و حمایت از مبارزات حق‌طلبانه آنان و محکوم کردن اسرائیل غاصب با شکوه فراوان در راهپیمائی روز جهانی قدس شرکت کنند.