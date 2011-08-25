معتمدی جایزه جشنواره تائورمینا را در افتتاحیه "آلزایمر" دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی "آلزایمر" دیشب دوم شهریور ماه با حضور احمدرضا معتمدی کارگردان، سعید سعدی تهیه‌کننده، مهتاب کرامتی، مهران احمدی و داود فتحعلی بیگی بازیگران، طراح صحنه و مدیر فیلمبرداری این فیلم در سالن ایوان شمس با نیم ساعت تاخیر ساعت 22 برگزار شد.

در این مراسم در جمع اهالی سینما، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرام گیل‌آبادی دبیر شورای اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، امیر اسفندیاری مدیر بخش بین‌الملل بنیاد فارابی، حسن نجاریان قائم مقام بنیاد فارابی و ... نیز حضور داشتند.

در بخشی از این مراسم احمدرضا معتمدی جایزه جشنواره تائورمینای ایتالیا را از سوی محسن رضایی و مدیر عامل بنیاد فارابی دریافت کرد.

معتمدی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره تائورمینای ایتالیا را دریافت کرده بود، اما به دلیل مشغله‌ای که داشت، نتوانسته بود در این جشنواره حضور داشته باشد، به همین دلیل قرار بود این جایزه دیشب از سوی سفیر ایتالیا به او اهدا شود که به دلیل سفر ناگهانی سفیر از سوی محسن رضایی اهدا شد.

در بخشی دیگر از مراسم احمدرضا معتمدی از عوامل فیلم سینمایی "آلزایمر" تشکر کرد. همچنین امیر اسفندیاری مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی گفت: نمایش فیلم "آلزایمر" در ایتالیا با استقبال رو به رو شد و منتقدان و خبرنگاران ایتالیا در تمجید از این فیلم سینمایی مطالب مختلفی نوشتند.

وی ادامه داد: وقتی رئیس جشنواره تائورمینای ایتالیا فیلم "آلزایمر" را در بازار کن دیده بود، علاقه خودش را برای نمایش این فیلم در جشنواره تائورمینای ایتالیا نشان داد. خوشحالم این فیلم مورد توجه منتقدان ایتالیا قرار گرفت.

سیداحمد میرعلایی، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی هم در این مراسم ضمن قدردانی از عوامل این فیلم گفت: ما وقتی با فیلمسازان قرارداد می‌بندیم با آنها شرط می‌کنیم تا بهترین فیلم‌شان در کارنامه هنری‌شان باشد. خوشبختانه فیلم سینمایی "آلزایمر" بهترین کار احمدرضا معتمدی در کارنامه‌اش است.

وی ادامه داد: "آلزایمر" فیلمی ارزشمند در کارنامه هنری فیلمساز متعهد کشورمان است. همچنین سعید سعدی جزو تهیه‌کنندگان حرفه‌ای سینما است و همه علاقمند به همکاری با او هستند.

مهتاب کرامتی، بازیگر نقش آسیه در این فیلم هم گفت: این فیلم شرایط خوبی را برای ما به عنوان بازیگر فراهم کرده بود و ما بدون هیچ مشکلی این کار را انجام دادیم.

در پایان مراسم بعد از تقدیر از عوامل فیلم سینمایی "آلزایمر" این فیلم نمایش داده شد.