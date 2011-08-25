نشست "آغاز و انجام جهان" شهریورماه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طالب‌پور گفت: آنچه در این نشست ارایه می‌شود حاصل تحقیق و پژوهش یک تیم پنج نفره از اساتید قرآنی و اساتید فیزیک و شیمی با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط است.



وی افزود: در این کار پژوهشی مبانی علمی آغاز و پایان جهان با آیات علمی قرآن تطبیق داده شده و پروسه تشکیل جهان و همچنین پایان آن در کلام الهی بررسی شده است.



به گفته طالب‌پور انجمن علمی اعجاز قرآن در راستای استحکام بخشیدن به مباحث اعجاز قرآن و زمینه‌سازی برای حضور صاحب‌نظران، پژوهشگران و علاقمندان تاکنون اقدام به برگزاری جلسات نقد و بررسی با عناوین"تعیین جنسیت جنین" و "نحوه شکل‌گیری تگرگ" کرده است.



"مخلوط شدن آب دریاها"، "مرز ناپایداری دریاها"، "دریاهای مرده" و"منحصر به فرد بودن اثر انگشت" از دیگر موضوعات در دست بررسی این انجمن است.



انجمن علمی اعجاز قرآن‌کریم بیش از یک سال است که فعالیت خود را با هدف اثبات حقانیت قرآن و اثبات معجزه بودن قرآن برای عمل به این کتاب الهی آغاز کرده است.