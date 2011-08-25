روز قدس امسال از ویژگی خاصی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین سبحانی صبح پنجشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود:‌ تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در جهان به دلیل فعالیت های انجام شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سی و چند ساله گذشته بوده است.

وی گفت:‌ امروز اکثر تصمیمات جهانی و منطقه با مشارکت و نظر جمهوری اسلامی ایران محقق می شود این امر به خاطر خاصیت حکومت اسلامی است.

امام جمعه گنبدکاووس با قرائت خطبه 216 نهج البلاغه حضرت علی (ع) گفت:‌ بر اساس این خطبه مردم نسبت به مجموعه حکومت اسلامی و حکومت اسلامی نسبت به مردم حقی دارند که اگر این حقوق رعایت شود جامعه و حکومت مستحکم می شود.

حجت الاسلام سبحانی خطاب به همه مسئولان شهرستان گنبدکاووس گفت: حقی که مردم نسبت به شما دارند خدمت به این مردم است که اگر این خدمات به درستی انجام شود مردم نیز از شما حمایت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس نیز در این دیدار با تبریک هفته دولت گفت:‌ این هفته بهترین فرصت نه تنها برای بیان عملکرد دولت به مردم بلکه شناخت شهدای دولت یعنی شهیدان رجایی و باهنر است.

حیدرعلی احمدی افزود: مطالعه شخصیت شهیدان دولت سبب می شود تا رمز ماندگاری این شهیدان را در این سالها بهتر بشناسیم و ان را برای خودمان الگو قراردهیم.



وی گفت: شهیدان دولت کار و مسئولیت را به عنوان شغل نگاه نمی کردند بلکه نگاه آنان از این فرصت خدمت رسانی به مردم و کسب صواب بوده است به همین خاطر صرفه جویی ، قناعت ، رعایت حقوق بیت المال ، بهره وری بیشتر و... در زندگی آنان اصل بوده است.



فرماندار گنبدکاووس همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت پروژه هایی که در این هفته به بهره برداری می رسد ارائه کرد.