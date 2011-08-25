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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

شورابی:

8 محور گلستان به سامانه نظارت تصویری مجهز می شود

8 محور گلستان به سامانه نظارت تصویری مجهز می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: سیستم نظارت تصویری در هشت نقطه از محورهای شریانی این استان نصب شده که در طی هفته جاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی صبح پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح ها گفت: محورهای ارتباطی جلین و پمپ بنزین باران از توابع شهرستان گرگان راه هایی هستند که در حال حاضر به این سامانه مجهز شدند.

وی اظهار داشت: برای نصب و راه اندازی این سامانه ها یک میلیارد و 652 میلیون ریال هزینه شده است.

شورابی اضافه کرد: سیستم های هوشمند نظارت تصویری برای تسهیل مدیریت موثر و آسان و نظارت دقیق بر راه ها طراحی شده اند و از ابزارهای اصلی مدیریت ترافیک هستند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان اظهارداشت: نظارت مستقیم و مستمر بر وضعیت جاده ها برای کنترل ترافیک، پاسخگویی به حوادث جاده ای و اطلاع رسانی آخرین وضعیت راه ها به کاربران جاده ها، کنترل مستقیم ترافیک راه ها، اطلاع رسانی سریع وضعیت راه ها به کاربران جاده ها و افزایش ایمنی جاده ها از مزایای این سیستم ها است.
 
شورابی اضافه کرد: در استان گلستان نیز به علت وجود مسیرهای پرتردد و همجواری با چندین استان و واقع شدن در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، سیستم نظارت هوشمند اجرا شده است.

استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.
کد مطلب 1391751

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