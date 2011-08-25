8 محور گلستان به سامانه نظارت تصویری مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی صبح پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح ها گفت: محورهای ارتباطی جلین و پمپ بنزین باران از توابع شهرستان گرگان راه هایی هستند که در حال حاضر به این سامانه مجهز شدند.

وی اظهار داشت: برای نصب و راه اندازی این سامانه ها یک میلیارد و 652 میلیون ریال هزینه شده است.

شورابی اضافه کرد: سیستم های هوشمند نظارت تصویری برای تسهیل مدیریت موثر و آسان و نظارت دقیق بر راه ها طراحی شده اند و از ابزارهای اصلی مدیریت ترافیک هستند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان اظهارداشت: نظارت مستقیم و مستمر بر وضعیت جاده ها برای کنترل ترافیک، پاسخگویی به حوادث جاده ای و اطلاع رسانی آخرین وضعیت راه ها به کاربران جاده ها، کنترل مستقیم ترافیک راه ها، اطلاع رسانی سریع وضعیت راه ها به کاربران جاده ها و افزایش ایمنی جاده ها از مزایای این سیستم ها است.

شورابی اضافه کرد: در استان گلستان نیز به علت وجود مسیرهای پرتردد و همجواری با چندین استان و واقع شدن در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، سیستم نظارت هوشمند اجرا شده است.



استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.