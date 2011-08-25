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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

دادگر مطرح کرد:

آتش زدن بقایای مزارع موجب فرسایش خاک می شود

آتش زدن بقایای مزارع موجب فرسایش خاک می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: آتش زدن بقایای مزارع موجب فرسایش خاک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم دادگر در گردهمایی یک روزه مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و روسای مراکز جهاد کشاورزی دهستانهای استان در سخنانی از کشاورزان خواست به طور جدی از آتش زدن بقایای مزارع خود خودداری کنند.

وی به اثرات این امر در سرایت آتش سوزی به مزارع و مراتع اشاره کرد و گفت: همچنین آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی سبب فرسایش و نابودی خاک می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: 12 هزار تن بذر گواهی شده تامین شده که به موقع در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

دادگر از کشاورزان خواست از کودهای شیمیایی به مقدار لازم استفاده کنند و گفت: استفاده از کودهای اوره به میزان زیاد و نبود باران باعث خسارت 100 درصدی به مزارع می شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود تولید کلزا در استان را بی سابقه خواند و گفت: در سال زراعی جاری 6 هزار و 700 تن محصول کلزا تولید شده است.

کد مطلب 1391753

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