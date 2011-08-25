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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

کشتی گیر ملکانی موفق به کسب مدال برنز رقابت های جهانی مجارستان شد

کشتی گیر ملکانی موفق به کسب مدال برنز رقابت های جهانی مجارستان شد

تبریز - خبرگزاری مهر: کشتی گیر ملکانی به عنوان تنها نماینده آذربایجان شرقی، موفق به کسب مدال برنز رقابت های جهانی مجارستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس سرمستی که در وزن 46 کیلوگرم و در معیت تیم ملی کشتی آزاد ایران دراین مسابقات بر روی باسکول رفته بود توانست در دور نخست با نتایج 6 بر صفر و 7 بر یک پیوتر ماچکا از لهستان را شکست دهد.

مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان چهارشنبه شب در شهر زومباتلی مجارستان برگزار شد.

وی در دور دوم نیز با نتایج 6 بر صفر و 8 بر یک پاراس ماکوویچ از اوکراین را مغلوب کرد و در مرحله یک چهارم نهایی توماس تورن از آمریکا را ضربه فنی کرد.

سرمستی همچنین در دیدار ماقبل فینال با نتایج صفر بر یک و صفر بر 4 مغلوب ولادمیر کودرین از قزاقستان شد و راهی بازی رده بندی شد.

وی در دیدار رده بندی با نتایج 7 بر صفر و 8 بر صفر مارکو آزارلو از ایتالیا را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

گفتنی است، تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران شب گذشته توانست با کسب دو مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز به عنوان نایب قهرمانی جهان در این دوره از مسابقات دست پیدا کند و روسیه عنوان طلایی دار این مسابقات لقب گرفت.

مسابقات جهانی کشتی آزاد مجارستان از اول شهریور ماه به مدت دو روز در بوداپست پایتخت این کشور برگزار شد.
 

کد مطلب 1391757

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