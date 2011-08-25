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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

جلال طالبانی:

سرنوشت بهار عربی مبهم است

سرنوشت بهار عربی مبهم است

رئیس جمهوری عراق با اشاره به وقوع قیامهای عربی درباره آینده آن ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "جلال طالبانی" گفت: همه گروههای سیاسی عراقی باید وحدت نظر داشته باشند.

وی افزود: عراق مسئول روابط غیرعادی اش با کشورهای عربی نیست، زیرا این کشورها با عراق مثبت برخورد نمی کنند اما وزیران عراقی باید از تناقض گویی درباره حوادث منطقه ای به ویژه آنچه به ایران، کویت و ترکیه مربوط می شود پرهیز کنند زیرا سبب سردر گمی افکار عمومی خواهد شد.

طالبانی با اشاره به حوادث کشورهای عربی تصریح کرد: وقایع نگران کننده است زیرا نتایج هنوز مشخص نیست. عراق قادر است که نقش مهمی را در منطقه ایفا کند هر چند تلاشهای برای ممانعت از ایفای این نقش وجود دارد.

شایان ذکر است که "نوری مالکی" نخست وزیرعراق نیز چندی پیش اعلام کرده بود که سرنوشت حوادث عربی مبهم است و ممکن است تلاشهایی برای فروپاشی کشورهای عربی باشد.

کد مطلب 1391761

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