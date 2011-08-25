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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

تردد انفرادی از مرز مهران فعلا امکان پذیر نیست

تردد انفرادی از مرز مهران فعلا امکان پذیر نیست

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: تردد انفرادی از مرز مهران فعلا امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در مهران با اشاره به ملاقات‌های مرزی طرفین عراقی و ایرانی در دو ماه اخیر، گفت: از مهمترین اهداف ایران در این دیدارها آغاز واردات کالا بویژه واردات چمدانی و رفع محدودیت و ممنوعیت بعضی از کالاهای صادراتی از مرز بین‌المللی مهران بود.

وی درباره تردد زائران انفرادی که یکی از خواست‌های مردم مهران است، گفت: با توجه به نبود امنیت کامل و کافی در عراق فعلاً این امر ممکن نیست.

ولی‌الله حیاتی فرماندار مهران نیز گفت: ترانزیت سوخت و تسهیل در انتقال کالا و مسافر در مرز مهران از جمله مواردی است که برای سهولت در فعالیت مرز مهران پیگیری می‌شود.

وی همچنین از مدیران دولتی خواست با توجه به ساعت کاری ماه مبارک رمضان، خدمت‌رسانی به ارباب رجوع را به نحو احسن انجام دهند.

حیاتی افزود: میزان صادرات کالا از مرز مهران به عراق در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

فرماندار مهران گفت: در این مدت 566 هزار تن کالا از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.

 

کد مطلب 1391763

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