۵۰ مقاله ISI در دانشگاه آزاد اسلامی ابهر به چاپ رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید عسگری با بیان اینکه تعداد مقاله علمی نشان دهنده رشد فرآیند تولید علم چاپ مقالات در مجلات ISI و علمی پژوهشی است افزود: در حال حاضر تعداد مقالات علمی در دانشگاه آزاد ابهر روند خوبی را طی می کند.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و همت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران توانمند واحد ابهر در خصوص موفقیت های به عمل آمده به این موضوع اشاره کرد و گفت: این واحد دانشگاهی موفق شده است که مجوز رتبه علمی-پژوهشی مجلات "مطالعات کمی در مدیریت" ، " علوم رفتاری" و " پیام باستان شناسی" را اخذ نماید.

عسگری ادامه داد: اساتید این واحد دانشگاهی در این مدت تعداد ۲۸ مقاله در همایش های بین المللی خارجی به صورت سخنرانی ارائه نموده اند و تعداد ۹ جلد کتاب به چاپ رسانده و تعداد ۱۲ جلد کتاب علمی اساتید این واحد دانشگاهی در دست چاپ است.



