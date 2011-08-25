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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

طی پنج ماه سالجاری/

۵۰ مقاله ISI در دانشگاه آزاد اسلامی ابهر به چاپ رسیده است

۵۰ مقاله ISI در دانشگاه آزاد اسلامی ابهر به چاپ رسیده است

زنجان - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت:طی ۵ماه گذشته بیش از۵۰مقاله ISI و ۶۵ مقاله علمی پژوهشی توسط اعضاء هیئت علمی این واحد دانشگاهی در مجلات معتبر به چاپ رسیده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید عسگری با بیان اینکه تعداد مقاله علمی نشان دهنده رشد فرآیند تولید علم چاپ مقالات در مجلات ISI و علمی پژوهشی است افزود:  در حال حاضر تعداد مقالات علمی در دانشگاه آزاد ابهر روند خوبی را طی می کند.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و همت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران توانمند واحد ابهر در خصوص موفقیت های به عمل آمده به این موضوع اشاره کرد و گفت: این واحد دانشگاهی موفق شده است که مجوز رتبه علمی-پژوهشی مجلات "مطالعات کمی در مدیریت" ، " علوم رفتاری" و " پیام باستان شناسی" را اخذ نماید.

عسگری ادامه داد: اساتید این واحد دانشگاهی در این مدت تعداد ۲۸ مقاله در همایش های بین المللی خارجی به صورت سخنرانی ارائه نموده اند و تعداد ۹ جلد کتاب به چاپ رسانده و تعداد ۱۲ جلد کتاب علمی اساتید این واحد دانشگاهی در دست چاپ است.


 

کد مطلب 1391772

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