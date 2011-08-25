هشدارهای جدید اسد/ غرب دلسوز مردم سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "بشار اسد" گفت: دولت اصلاحات را با قدرت انجام می دهد و این اصلاحات پایه های آینده کشور را می سازد و به همین منظور باید کاملا حساب شده باشد.

وی افزود: اصلاحات باید نیازهای دراز مدت را در نظر گیرد و همه از جمله علمای دینی باید حامی اصلاحات باشند اما در عین حال موضوع اصلاحات ربطی به تلاشهایی که برای ایجاد ثبات می شود ندارد.

اسد تاکید کرد: همه باید مراقب توطئه های خارجی علیه سوریه باشند، زیرا فشارهای خارجی با هدف دلسوزی برای مردم سوریه نیست بلکه هدف آنها در هم شکستن مقاومت سوریه است. به عبارت دیگر سوریه به مانعی در برابر غرب در منطقه مبدل شده است و آنها خواستار امتیاز دهی سوریه هستند، اما ملت سوریه اجازه آن را نمی دهند.

وی تصریح کرد: ازحوادث پیش آمده برای ساختن سوریه بهتر باید نهایت استفاده شود و عبور از مرحله کنونی نیازمند هوشیاری در برابر توطئه ها است.