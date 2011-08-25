به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: این جمعه و در روز جهانی قدس، بار دیگر فریاد خشم ملت‌های مسلمان جهان بر ضد رژیم صهیونیستی که هر روز جنایات تازه‌ای را در فلسطین می‌آفریند، خواهد پیچید و ملت بزرگ ایران نیز در کانون این حرکت بزرگ قرار خواهند داشت.

دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان هم در بیانیه خود تاکید کرد: تاوان بی‌توجهی‌های مسلمانان دیروز، نسبت به قبله اول خود، امروز به قیمت خون‌های بی‌گناه و فشارهای بی‌حد ضد بشری پرداخته می‌شود. صهیونیست‌ها در رفتارهای وقیحانه و اعمال بی‌شرمانه، هیچ مرزی را رعایت نمی‌کنند. اسرائیلی که انبار سلاح‌های اتمی است و اتاق فکر توطئه علیه جهان اسلام است، حتی خوفی از اجرای کثیف‌ترین مشی اخلاقی و قدم گذاشتن در رذیلانه‌ترین جنایات ضد انسانی نداشته و قطعه قطعه کردن بدن زندانیان فلسطینی و فروش آن به مراکز درمانی و جراحی، بدون ترس از مجازات‌های جهانی، نشان از حصارهای نامقدس حمایتی استکبار است.

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان نیز در بیانیه خود تصریح کرده است: بر ماست که با ساماندهی آراء و اندیشه‌های خود و بسیج ملت‌ها و افکار عمومی و آگاهی‌بخشی نسبت به اهمیت انتفاضه و تبلیغ و ترویج نگرش‌های کلان نسبت به آن، در مقام حمایت جدی از پیران، جوانان، زنان و مردانی برآییم که مدافع حیثیت خود، بشریت، آزادی و عدالت هستند و با شرکت در راهپیمایی روز قدس که امام امت و مقام معظم رهبری آنرا روز اسلام دانسته و می‌دانند امیدبخش منطق مقاومت باشیم.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان هم از مردم مومن و روزه‌دار برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد. در بیانیه این اداره کل آمده است: بی‌تردید حال که ملت‌ها و امت‌های مسلمان پای در پیش نهاده و فریاد عدالت‌خواهی سر داده‌اند، قطعاً بر سر حق و حقوق ملت فلسطین هیچ‌گونه طرح سازش و وازدگی را نخواهند پذیرفت و تا رهایی از قبله‌گاه شریف این یوغ چکمه پوشان صهیونیست و برچیدن این جرثومه فساد پیش خواهند رفت.

در اطلاعیه دعوت استانداری اصفهان از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس نیز تاکید شده است: روز جهانی قدس بیانگر تجلی زیبای اتحاد و همدلی ملت فهیم ایران اسلامی و نمایش عزت و اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود پرافتخار و عزت‌آفرین به دهه چهارم انقلاب اسلامی و دهه پیشرفت و عدالت و همچنین آرمان‌گرایی و حق‌طلبی مسلمانان سراسر جهان در دفاع از مظلومیت ملت فلسطین است.

خانه کارگر اصفهان نیز ضمن پاسداشت آرمان آزادسازی قدس و سرزمین فلسطین و نابودی حتمی رژیم جعلی صهیونیستی و گرامیداشت مسیر مقاومت و جهاد اعلام کرده است که در کنار سایر آحاد و اقشار هوشیار مردم کشورمان به ویژه کارگران عزیز و با بصیرت حضوری حماسی و مشارکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس به نمایش خواهد گذاشت.

همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در بیانیه خود تاکید کرده است: امسال و در این ماه مبارک کارکنان خانواده بزرگ ثبت اسناد و املاک با تاسی از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) با درک هوشمندانه از شرایط و توطئه‌های کینه‌توزانه و زبونانه استکبار جهانی و رژیم پلید و نامشروع صهیونیستی همانند سال‌های گذشته ضمن اعلام انزجار از حکومت غاصب صهیونیستی و حامی آن یعنی آمریکای جنایتکار، بنا به وظیفه شرعی و انسانی خود در حمایت بی‌دریغ از مسلمانان فلسطین در صفوف منسجم، متحد و مصمم در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس حضوری فعال و گسترده خواهند داشت.

سازمان نظام پرستاری استان اصفهان هم به نمایندگی از جامعه پرتلاش پرستاری ضمن حمایت راسخ از مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین از آحاد ملت بزرگوار ایران جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده و اعلام می‌دارد پرستاران سراسر استان، دوشادوش دیگر هموطنان در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند.

سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان هم به مناسبت روز جهانی قدس با انتشار بیانیه‌ای از این روز به عنوان حماسه ماندگار خمینی کبیر برای رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیسم و پایان دادن به درد و رنج مردم مظلوم فلسطین و محو رژیم اشغالگر قدس یاد کرد. در این بیانیه تاکید شده است: بسیج و به کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهان اسلام در ابعاد سیاسی، فرهنگی و دفاعی باید تداوم بخش و تکمیل کننده راهپیمایی روز جهانی قدس باشد.

در بیانیه سازمان بسیج هنرمندان به مناسبت روز قدس آمده است: روز قدس نمایشگر این حقیقت است و روز به روز آشکارتر می‌شود که هیچ راهی به جز مقاومت تا رفع کامل تجاوزگری و نابودی اسرائیل منحوس وجود نخواهد داشت. وعده‌ای که به جز با تقوا، وحدت و روشن‌بینی تحقق نخواهد یافت. سازمان بسیج هنرمندان و هنرمندان بسیجی، هم‌دوش دیگر مردم آزاده، امت اسلامی و ملت آزاده و مسلمان ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و ندای مظلومیت، حق‌طلبی و آزادی‌خواهی و رهایی قدس شریف را از چنگال صهیونیسم غاصب و جنایتکار جهانی سر خواهند داد.

نمایندگی حزب موتلفه اسلامی استان اصفهان هم در بیانیه خود تاکید کرده است: بی‌شک حضور هوشیارانه و عظیم ملت ایران در روز قدس امسال نیز همچون همیشه، خط بطلانی بر القائات شیطانی و تفرقه افکنانه خواهد شد و اثبات خواهد کرد که این روز، مظهر وحدت ملت ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین است و روزی است که عاشقان اسلام راستین نخواهند گذاشت پرچم به اهتزاز درآمده قدس، که با همت امام راحل برافراشته شد، با چنین توطئه‌هایی بر زمین افتد.

در بیانیه جامعه اسلامی مهندسین هم به مناسبت روز جهانی قدس می‌خوانیم: جنایت‌ها و قساوت‌های بی‌رحمانه رژیم غاصب صهیونیستی و فریاد تظلم‌خواهی و استمداد فلسطینیان مظلوم از ملت‌های آزاده که طی‌ ماه‌های اخیر با محاصره طولانی و غیر انسانی مردم غزه و با حمایت‌های پیدا و پنهان استکبار جهانی شدت و افزایش پیدا کرده است، مسئولیت و تکلیف آحاد مردم و ملت‌های مسلمان را برای ابزار همبستگی و همدردی با مردم فلسطین و نفرت از رژیم صهیونیستی دو چندان نموده است.