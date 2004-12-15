پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به كانون نظريه پردازي علمي تبديل شده است

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام رضا غلامي ، معاون پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در جلسه شوراي اين معونت و به مناسبت هفته پژوهش گفت: ده سال قبل هدف از تاسيس پژوهشگاه نقد و نوآوري علمي بوده است و پژوهشگاه طي دهه اخير تلاش علمي و مديريتي كارساز و قابل قبولي را جهت زمينه سازي براي توليد علم و نظريه پردازي داشته است.

وي افزود: از ميان سيصد و پنجاه اثر علمي منتشر شده و يكصد اثر علمي در دست انتشار از سوي اين پژوهشگاه، ده ها اثر حاوي نوآوري و نقد برجسته قابل شناسايي است و بي ترديد پژوهشگاه هم اكنون به يكي از كانون هاي نظريه پردازي و نوآوري علمي در عرصه دين پژوهي تبديل شده است.

معاون پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در پايان با تاكيد بر ضرورت شكل گيري اراده ملي براي رفع موانع توليد علم در كشور پيوند توليد علم با امنيت ملي را در بيست و پنج سال آينده ياد آور شدند.