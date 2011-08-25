راه اندازی واحد تولیدی مددجویان امداد یزد از سوی مسئولان پیگیری نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح پنج شنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد استان یزد کمیته امداد را یادگار ماندگار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران دانست و بر سمت گیری و حرکت این نهاد برای فقرزدایی بر پایه اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان تاکید کرد.

وی افزود: حمایت از محرومان به صرف پرداخت پول امری موثر نیست بلکه توانمندسازی آنها می ‌تواند بهترین راه برای رفع مشکلات و نیازمندیهای این قشر از جامعه باشد.

تابش با گلایه از مسئولان این نهاد برای عدم حصول نتیجه در پیگیری راه ‌اندازی یک واحد تولیدی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد با وجود موافقت رئیس کل کمیته امداد با کلیات این موضوع، پیگیری جدی این امر را از سوی مدیرکل کمیته امداد استان خواستار شد.

تابش بیان داشت: با این اقدام جمعیت عظیمی از مددجویان زیرپوشش این نهاد با ساز و کارهای پیش‌ بینی شده، متکی به دیگران نخواهند بود و با یک برنامه‌ریزی مناسب در یک افق 10 ساله، این نهاد می‌ تواند نقش مطلوبی در ریشه‌ کنی معضلاتی همچون فقر در استان یزد و شهرستان اردکان ایفا کند.

وی از صاحبان صنایع بزرگ شهرستان خواست تا زمینه مشارکت مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام (ره) را در برخی پروژه‌ ها فراهم کنند.

تابش یادآور شد: رئیس کل کمیته امداد نیز برای تامین سرمایه مددجویان قول حمایت و همکاری داده است.