مدیران با تفکری نو مدارس را احیا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مدیران مدارس گرگان، تاثیر مولفه های دینی و مذهبی در پرورش روح و روان دانش آموزان را بسیار تاثیر گذار دانست.

وی گفت: اگر برای دانش آموزان مسائل قرآنی و مذهبی را بازگو شود آنان را با درجات و فضائل کثیر انبیاء آشناخواهد کردو تفکر ناب اسلامی در آنان ریشه می دواند وتقویت می شود و اینگونه می توان انتظار خروجی انسانهایی مومن، با اخلاص و متعهد را ازآموزش و پرورش داشت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفکر عمیق و وسیع رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از مدیران خواست تا دانش آموزان را با شخصیت بی نظیر امام خمینی (ره) و تفکر سازنده اش آشنا کنند.

وی متذکرشد: دستاوردها و موفقیت های ایران اسلامی که توسط دانشمندان جوان در زمینه های علمی، دفاعی، صنعتی و اقتصاد کسب شده سخن بگویید تا دانش آموزان احساس افتخار و بالندگی کنند و در افکار خویش با الگوسازی هدف و مسیر بسازند.

عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش گلستان نیز از انتظارات خود از مدیران در سال جدید تحصیلی سخن به میان آورد و گفت: با توجه به مسئولیت سخت انسان سازی باید با تکیه بر اخلاق نیک و پسندیده راه و مسیر را به جوانان نشان داد.



وی ادامه داد: در آموزش و پرورش موفقیت های زیادی کسب شده که اگر زحمت و تلاش خالصانه مدیران نبود میسر نمی شد.



هادی حسینی مدیر آموزش و پرور شهرستان گرگان نیز مدیران را الگوی شخصیتی جامعه دانست و گفت: تاثیر رابطه بین خانه و مدرسه در امر آموزش و پرورش امری انکار ناپذیر است و این مدیران هستند که با اخلاق و تفکر مثبت این رابطه را مستحکم می کنند و باعث مشارکت هرچه بیشتر خانواده ها در فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه می شوند.

وی انضباط بخشی، مثبت نگری و اخلاق نیکو را از دیگر انتظارات خود از مدیران دانست که در سال تحصیلی جدید به آن توجه کنند.