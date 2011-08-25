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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

انقلابیون لیبی:

سرنوشت امام موسی صدر برای ما مهم است

سرنوشت امام موسی صدر برای ما مهم است

نماینده شورای ملی انتقالی لیبی در دیدار با رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان از اهتمام ویژه انقلابیون به سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "عبدالله الزیدانی" نماینده شورای ملی انتقالی لیبی در دیدار با "ولید جنبلاط" رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان نامه ای از "مصطفی عبدالجیل" رئیس این شورا در قدردانی از مواضع لبنان تقدیم وی کرد و جنبلاط را برای انجام دیدار از لیبی دعوت کرد.

در این نامه آمده است: از حمایت لبنان از مبارزات مردم لیبی علیه رژیم سفاک قذافی نهایت تشکر را داریم. موضع لبنان در سازمان ملل متحد و در اتحادیه عرب قابل احترام و در خور بود.

نامه فوق ذکر کرد: مردم در تلاش هستند تا کشور را از لوت قذافی پاک کنند و انقلاب مردمی لیبی با حمایتهای جهانی روبرو است، زیرا بسیاری از کشورها ما را به رسمیت شناخته اند و روابط خود را رژیم لیبی قطع کرده اند.

الزیدانی درباره سرنوشت امام موسی صدر گفت: سرنوشت وی و همراهانش برای ما از اهمیت زیادی نزد ما برخوردار است و امیدواریم که حقیقت کامل آن روشن شود.

از سوی دیگر جنبلاط تصریح کرد: مردم لیبی به سوی آزادی از طاغوت گام بر می دارند و مبارزه دائم و مستمر آنها قابل تقدیر است.

کد مطلب 1391790

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