برخی مصوبات مجلس در حوزه سلامت اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی شهریاری شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در سالن روزبه بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان برگزار شد با بیان اینکه نمایندگان مجلس در راستای جامعه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام عظمای ولایت در حوزه سلامت تلاش می کنند افزود: امیدواریم دولت نیز در راستای اجرای نمودن مصوبات مجلس در حوزه سلامت گام بردارد.

وی از توجه ویژه مجلس به حوزه بهداشت درمان و امور پزشکی خبرداد و افزود: مجلس تقربیا هیچ پیشنهادی را از طرف کمیسیون بهداشت و درمان رد نکرده است و در برنامه بودجه سال 90 اعتبار مناسبی را برای حوزه سلامت اختصاص داده است.



شهریاری ادامه داد: با توجه به محدود بودن منابع مالی کشور اگر تصمیم به افزایش بودجه بهداشت و درمان گرفته شود، باید از سهم بخش‌های دیگر کم شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه با اشاره به تصویب اختصاص سالانه سه هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه سلامت کشور از عدم اجرای این طرح با گذشت چهار ماه از تصویب آن به شدت انتقاد کرد.

شهریاری توسعه پزشک خانواده و عدالت در حوزه بهداشت و درمان را از تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: پزشک خانواده تنها امید ایجاد عدالت در حوزه سلامت محسوب می‌شود که باید در راستای توسعه این طرح تلاش و برنامه ریزی مناسب صورت بگیرید.

وی اجرای پزشک خانواده را در کشور ناموفق ارزیابی کرد و افزود: علی رغم قول شخص رئیس جمهوری در راستای تامین اعتبار و اجرای دو ساله طرح پزشک خانواده هنوز با گذشت شش ماه از سال 90 اثری از اجرای طرح نیست.

شهریاری با بیان اینکه از سال 87 بودجه بهداشت و درمان کشور چندین برابر شده است افزود: با این وجود منابع مالی ایران نسبت به سایر کشورها محدود است و نباید خود را با آنها مقایسه کنیم.



رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وجود بیش از 42 دانشگاه علوم پزشکی در کشور گفت: خودکفایی ایران به حدی رسیده است، که توان جذب پزشکان تربیت شده را ندارد.



شهریاری با تاکید بر لزوم پیشرفت‌های بیشتر در عرصه علوم پزشکی افزود: مردم ایران لیاقت بیشتر از اینها را دارند.

وی با انتقاد از گرایش پزشکان در ایران به سوی پزشکی پاراکلینکی، تجویز نخسه های میلیونی و همچنین داروهای جدید و گرانقیمت افزود:متاسفانه داروهایی در ایران تجویز می شود که حتی در کشورهای تولید کننده این داروها و کشورهای اروپایی و آمریکایی برای بیماران تجویز نمی شود.