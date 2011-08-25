نمایشگاه تصویرسازی 9 هنرمند گلستانی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و با تلاش واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گلستان پیش از ظهر پنجشنبه با موضوع ماه رمضان و شبهای قدر به مدت دو هفته در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان گشایش یافت.



رئیس حوزه هنری گلستان در این خصوص گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه، ماحصل برگزاری یک دوره ورکشاپ است که با حضور هنرمندان در محل این مرکز برگزار شد که ضمن معرفی نفرات برتر 25 اثر از 9 هنرمند نیز واجد شرکت در نمایشگاه قرار گرفت.

محسن ربانی در ادامه به اجرای تکنیک‌های مختلفی چون؛ آبرنگ، اکولین، چاپ، ترکیب مواد و چاپ شیشه در این آثار اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه آثاری از خانمها: محدثه صالحی، صفا علایی، دلارام صفایی، آوا شیخ الاسلام، فاطمه صفایی، نازنین رضایی، شادی نصیری و سارا قزاق که همگی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان رشته گرافیک می‌باشند به چشم می‌خورد.

وی در پایان از علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 بعدازظهر برای بازدید عموم دایر است.