رشد 15 درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی طی چهارماه 90

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح پنجشنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی گفت: باید افزایش صادرات آذربایجان شرقی از شاخص صادرات کشور که رشدی 35 درصدی در همین مدت را تجربه کرد، تبعیت کند.

وی از مسئولان همه ارگان ها به ویژه فعالان بخش خصوصی این استان درخواست کرد، با برنامه ریزی اصولی مدیریت ارشد آذربایجان شرقی را در تحقق "نهضت کاهش قیمت تمام شده اقلام و کالاهای تولیدی" یاری دهند.

به گفته بیگی، با کاهش قیمت تمام شده اقلام و کالاهای تولیدی، افزایش جهشی صادرات قابل دستیابی است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: توجه ویژه همه دستگاه ها به مقوله صادرات و همکاری سیستم بانکی می تواند آذربایجان شرقی را در رسیدن به نرخ رشد صادرات کشور کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از گمرکات آذربایجان شرقی خواست برنامه مدون خود را برای افزایش و توسعه صادرات این استان تنظیم و ارائه کند.

بیگی همچنین با اشاره به تفاهم اولیه برای برگزاری نشست بین المللی کشورهای واقع در جاده ابریشم در تبریز، تحقق آن را در افزایش صادرات و متحول شدن بخش تجارت آذربایجان شرقی بسیار موثر خواند و از معاون برنامه ریزی خود خواست ضمن بررسی همه جانبه این موضوع، تا دو هفته آینده نتایج ارزیابی های خود را گزارش کند.

استاندار آذربایجان شرقی به ایجاد تغییرات در راس اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اشاره و تصریح کرد: موضوع حمل و نقل باید در آذربایجان شرقی متحول شود و این مهم باید در دستور کار مدیرکل جدید حمل و نقل و پایانه های استان قرار گیرد.

در این نشست ناظرگمرکات و رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در سخنان جداگانه ای، از آمار صادرات و واردات استان طی چهار ماه گذشته گزارشی ارایه کردند که بر اساس آن، صادرات از آذربایجان شرقی طی چهارماه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی 15.6 درصدی برخوردار بوده است.