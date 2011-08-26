"نظریه اجتماعی در آسیای معاصر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مباحث و مناظرات فلسفی درباره فردگرایی، انعکاس پذیری و هویت به عنوان بخش مهم نظریه‌پردازی اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر در غرب مطرح بوده است.

در واقع مدرنیته متأخر، آشکارا با مباحث انعکاس پذیری و هویت درگیر بوده و نویسنده در این اثر به بررسی این مفاهیم در آسیای معاصر پرداخته است.

بر این اساس دیدگاه متفکران و اندیشمندانی چون آنتونی گیدنز، بک، بوردیو و مک نای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نویسنده در این اثر با کاربست نظریه‌های این متفکران در آسیا به بررسی فرهنگ، سیاست و جامعه در آنجا پرداخته است.

برای کاربست نظریه‌های این متکفران نویسنده به مطالعات میدانی، مطالعه رسانه‌ها و آثار دانشگاهی و گزارشهای جهانی درباره آسیا پرداخته است.

آن بروکس نویسنده اثر حاضر استاد جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه آدلاید در استرالیاست.