به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدینژاد شامگاه چهارشنبه در مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه المنار لبنان در پاسخ به سوالی درباره اولویت سیاست خارجی ایران در برابر آرمان قدس و مقاومت با توجه به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: مساله قدس فقط مساله جمهوری اسلامی ایران و یا کشورهای عربی و حتی کشورهای اسلامی نیست، بلکه یک مساله جهانی است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: قدس قلب منطقه خاورمیانه است و هرکس بر قدس مسلط باشد، میتواند تحولات منطقه را مدیریت کند. سلطهگران، بردهداران و استعمارگرانی که بیش از 300 سال جنگ و تهدید و تبعیض را به جهان تحمیل کرده بودند، قبل از جنگ جهانی اول به این نتیجه رسیدند که باید شیوه جدیدی برای ادامه تسلط خود بر منطقه خاورمیانه که کلید تسلط بر جهان بوده و هست، انتخاب کنند. آنان در جنگ اول جهانی و با استفاده غفلت و خیانت حاکمان برخی کشورها و ضعف حکومت عثمانی به منطقه هجوم آوردند و غیر از ایران تقریباً همه منطقه را تحت سلطه خود قرار دادند و بدین وسیله پایههای تشکیل حکومتی نژادپرست و خشونت طلب را بنا نهادند.
رئیسجمهور افزود: رژیم صهیونیستی مبتنی بر اندیشه مادی تأسیس شده و نماینده دنیای استکباری کسانی است که قصد دارند دنیا را بر اساس فریبکاری و خودپرستی اداره کنند.
احمدینژاد با بیان اینکه تمام ماهیت اندیشه مادی را میتوان در رفتار رژیم صهیونیستی مشاهده کرد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی ماموریت دارد که مدام در منطقه ناامنی ایجاد کند تا بدینوسیله زمینه و بستر لازم را برای حضور و دخالت مستکبران در منطقه ایجاد کند از این رو مقابله با این رژیم، مقابله با نظام سلطه و ظالمان جهانی و بردهداران محسوب میشود.
رئیسجمهور تصریح کرد: آرمان قدس و حمایت از مقاومت هیچگاه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خارج نخواهد شد و معتقدیم هر کس به دنبال انسانیت است باید در پی محو رژیم صهیونیستی به عنوان نماد ظلم و تبعیض جهانی باشد. جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع را با قاطعیت دنبال میکند و هیچگاه آن را از برنامهها و سیاستهای خود کنار نخواهد گذاشت.
احمدینژاد درباره تلاش فلسطینیان در مجامع بینالمللی برای به رسمیت شناخته شدن مرزهای 1967 اظهار داشت: کشور فلسطین از ابتدا وجود داشته است و نظام سلطه به خیال خود، تلاش کرده ملت و کشوری را حذف و رژیم جدیدی را بجای آن جعل کند. ایران همیشه سرزمین فلسطین را متعلق به فلسطینیان دانسته است.
وی خاطر نشان کرد: مستکبران در گام اول خواهان تثبیت رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بودند اما در دستیابی به این هدف شکست خوردند و امروز به عنوان تاکتیک مساله دو دولت را مطرح کردهاند و البته اگر تشکیل دولت فلسطینی گامی در جهت آزادی کل سرزمین فلسطین و فرصتی برای فلسطینیان باشد، جمهوری اسلامی ایران از این منظر از تشکیل دولت فلسطینی استقبال میکند.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از تحولات کنونی منطقه و تفکیک میان انقلاب و توطئه اظهار داشت: در اینکه ملتهای منطقه از وضعیت موجود ناراضی هستند، تردیدی وجود ندارد. تمام نظرسنجیهای چند ماه قبل، نشان میدهد که ملتهای منطقه از شرایط حاکم تهدید نظام سلطه و از نبود آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت و بخصوص دخالت مستکبران و در رأس آنها آمریکا در امور خود ناراضی هستند، بنابراین تلاش ملتها برای برپایی عدالت، موضوعی طبیعی و مقدس محسوب میشود و هر تحلیلگر سیاسی این انتظار را داشت که در منطقه تحولاتی رخ دهد.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه باید بین حرکتهای مردمی و مدیریت این حرکتها تفاوت قائل شد، اظهار داشت: بسیاری از اوقات ممکن اگر چه جنس جنبش و تحولات کاملا مردمی باشد اما موضوع مهم و تعیینکننده مدیریت این جنبش است.
رییسجمهور تصریح کرد: بین سیاست داخلی و سیاست منطقهای و بینالمللی هر کشوری باید فصل مشترک وجود داشته باشد به نحوی که این سیاستها هماهنگ و در طول هم قرار داشته و همدیگر را تقویت کنند. بر این اساس هر کسی که در داخل کشور خود آزادی، عدالت و انتخاب آزاد را مطالبه میکند حتماً باید در سیاست خارجی هم در مقابل استکبار بایستد چون در غیر این صورت مداخله گران بیگانه اجازه نمیدهند آزادی و حق تعیین سرنوشت آن ملت تحقق پیدا کند.
احمدینژاد تاکید کرد: همه ملتها باید مراقب باشند که مطالبه آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت همراستا با مقابله با استکبار و رژیم صهیونیستی است. کسی نمیتواند ادعای آزادیخواهی و عدالتطلبی داشته باشد و بگوید مخالف رژیم صهیونیستی نیست زیرا رژیم صهیونیستی عامل اصلی بیعدالتی،ظلم و تحدید آزادی بشمار میرود.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: ملتهایی که به دنبال آزادی و عدالتطلبی هستند، نباید این مطالبه آنها مقابله با رژیم صهیونیستی و سلطه غربیها را تضعیف کند بلکه این مطالبات باید ضدیت این ملت ها با مستکبران را هر چه بیشتر تقویت کند.
احمدینژاد افزود: معیار انقلابی بودن این است که فرد تا چه اندازه مخالف موجودیت رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا و غرب بر منطقه است. نمیشود کسی ادعای انقلابی بودن داشته باشد و از سوی دیگر با موجودیت رژیم صهیونیستی و سلطه غرب موافق باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد: نباید اجازه داد که غربیها بر منطقه مسلط شوند و اگر مشکلی در کشوری وجود دارد، مردم و مسئولین آن باید با گفتگو و تفاهم و با راهحل انسانی مشکلات را برطرف کنند و باید توجه داشت که توسل به درگیری داخلی و کشتار از هر طرف که باشد به سود صهیونیستها است. کشورهای منطقه با فرهنگ اسلامی و تاریخی غنی خود میتوانند مسایل خود را با تفاهم حل و فصل کنند.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره تلاش برای وقوع درگیری داخلی در سوریه اظهار داشت: آرزوی غربیها این است که همان اتفاقی که در لیبی رخ داد در آنجا هم بیفتد. سلطهگران هیچگاه به دنبال حل مشکل در لیبی نبودند و برای خدا و انسانیت کاری نمیکنند، برای آنها فقط پول، نفت و سلطه سیاسی اهمیت دارد و از این رو مردم و دولت سوریه هم باید هوشیار باشند و تلاش کنند در کنار هم و با تفاهم مسایل را برطرف کنند و اصلاحاتی را که لازم است، خودشان انجام دهند و توجه داشته باشند که غربیها برای هیچکس اصلاحات، آبادانی و عزت نخواهند آورد، آنها صرفاً به دنبال مدیریت حرکتهای مردمی منطقه هستند و برای این کار حتی به اقدامات نظامی نیز متوسل میشوند. همه بدبختیهای ملتهای منطقه بخاطر دخالتهای غربیهاست.
احمدینژاد گفت: به دولتها منطقه توصیه میکنم که آزادی، عدالت و حق انتخاب ملت های خویش را به رسمیت بشناسند و با برنامه زمانبندی شده در مسیر تفاهم گام بردارند و اجازه ندهند غربیها در امور داخلی کشورشان دخالت کنند.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره مواضع غافلگیرکننده اخیر ترکیه در خصوص تحولات منطقه اظهار داشت: ایران به صورت مداوم با دوستان ترکیهای خود در خصوص مهمترین مسایل منطقهای در حال مذاکره و تبادلنظر است اما همه باید آگاه باشند که توطئههای غربی ها بسیار پیچیده است، برای آنها ترکیه، ایران، سوریه، مصر و عربستان اهمیت ندارد و نمیخواهند هیچکدام از این کشورها پیشرفته و قدرتمند باشند، لذا همه کشورها باید مراقبت کنند که در کوتاهمدت از هیچکدام از آنها علیه دیگری استفاده نشود.
احمدینژاد با بیان اینکه غربیها به دنبال تسلط بر منطقه هستند و قصد دارند هزینه این تسلط را از جیب ملتهای منطقه تامین کنند، گفت: در موضوع لیبی به جای اینکه برای برقراری مذاکره و تفاهم بین گروه معارض و دولت لیبی تلاش شود، متاسفانه عدهای در خط دشمن قرار گرفتند و البته سازمان ملل هم در این خصوص اشتباه تاریخی مرتکب شد و نشان داد که ابزار دست استعمارگران است. شورای امنیت نباید اجازه دخالت نظامی در لیبی را صادر میکرد و باید گروه میانجیگری انتخاب میشد و از ظرفیتهای سیاسی برای رفع مشکل استفاده میکرد. اقدام آنها نشان داد که نمیخواهند مشکل حل شود و قصد دارند دشمنی و کینه باقی بماند تا بهانهای برای تسلط آنها وجود داشته باشد.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: هدف غربیها از حوادث اخیر و دخالت در مسایل منطقه، نجات رژیم صهیونیستی است و طرح موضوع دو دولت یک حرکت تاکتیکی در این خصوص محسوب میشود و یقیناً نجات رژیم صهیونیستی بستگی به این دارد که طرح دو دولت را بپذیرد. البته این رژیم در ظاهر نقش بازی میکند اما مدیران پشت صحنه آمریکا تصمیم خود را در این خصوص اتخاذ کردهاند، رژیم صهیونیستی امکان ادامه حیات ندارد مگر اینکه به رسمیت شناخته شود و این موضوع هم در سایه طرح دو دولت امکانپذیر است و آنان با این طرح در حقیقت امتیاز کوچکی میدهند تا در دراز مدت خود را بازسازی کنند.
احمدینژاد تصریح کرد: دولت ها و ملتهای منطقه باید مراقب باشند که در تحولاتی که اتفاق میافتد خط مقاومت تضعیف نشود چرا که در این صورت همه کشورها و ملتهای منطقه حتی ترکیه، عربستان و مصر در خطر خواهند بود.
رئیسجمهور خطاب به ملتهای منطقه گفت: باید تمرکز همه شعارها علیه رژیم صهیونیستی و غلبه آمریکا بر منطقه باشد چرا که اگر اینان تضعیف شوند، تمام دیکتاتوری، تبعیض و بیعدالتی در دنیا از بین خواهد رفت.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره صفبندیهای جدید در منطقه با توجه به خروج آمریکا از افغانستان و عراق خاطر نشان کرد: فکر نمیکنم غربیها بخواهند از عراق و افغانستان خارج شوند چرا که آنها فشار سنگینی به دولت عراق وارد میکنند تا حضورشان را در این کشور تمدید کنند و در افغانستان هم آقای اوباما نیروهای نظامی جدیدی وارد کرده است. چنین احساس میشود که نوعی بازگشت به دوره استعمار که با نیروی نظامی مناطق و سرزمینها را اشغال میکردند در حال وقوع است با این تفاوت که این بار قصد دارند هزینه اقدامات نظامی را از ملتها دریافت کنند. به طور مثال در لیبی دو طرف جبهه درگیری لیبیایی بودند و به واسطه اقدامات آنها زیرساختهای لیبی از بین رفت و در نهایت غربی ها درصدد هستند با کمترین هزینه در جایگاه مدیریت تحولات قرار گرفته و در اصل ثمره این تحولات در اختیار غربیها قرار بگیرد.
رئیسجمهور گفت: همه باید آگاه باشند که سلطهگران قصد دارند به نام دینداری، آزادیخواهی و تفاوتهای مذهبی همه را به جان هم بیندازند لذا هر کس، حتی اگر حقوق قانونی خود را مطالبه میکند باید به گونهای رفتار کند که به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی نباشد و این نیازمند هوشمندی است.
احمدینژاد خاطر نشان کرد: معیار سنجش هر گروه، حزب و شخصیت سیاسی برای آزدیخواهی و عدالتطلبی این است که اگر با رژیم جنایتکار صهیونیستی و سلطه گرای آمریکا مخالفت مبنایی دارد، شعار او برای عدالت و آزادی صادقانه است اما چنانچه با رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا مخالفت مبنایی و سازشناپذیر ندارد، شعارهایش هم درست نیست و اسلام آمریکایی را دنبال می کند زیرا اسلام ناب نمیتواند با رژیم صهیونیستی و آمریکا سازش کند.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره مواضع ایران در خصوص تحولات بحرین و لزوم توقف سرکوب و کشتار تظاهر کنندگان اظهار داشت: ملت ایران به همه ملت ها علاقه مند است و هر جا انسانی کشته می شود متاثر میشود. در خصوص بحرین هم معتقدیم که دولت و مردم این کشور باید با گفت و گو و تفاهم مسائل خود را حل کنند و آزادی و عدالت و انتخاب آزاد را به رسمیت بشناسند. البته در موضوع بحرین واقعا نیازی به دخالت عربستان نبود و از این موضوع متاثر شدیم. انتظار داشتیم دولت عربستان، برادرانه به حل مشکل کمک کند و این انتظار همچنان وجود دارد که مردم بحرین را برادران خود بدانند و در مسیر ایجاد تفاهم گام بردارند نه اینکه با نیروی نظامی به دنبال سرکوب مردم باشند.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه همه مسائل را نمی توان با توسل به خشونت و نیروی نظامی حل و فصل کرد، تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که غربی ها از برادر علیه برادر استفاده نکنند. اطلاعات دقیقی وجود دارد که سلطه گران برای همه کشورهای عربی برنامه دارند لذا این کشورها باید ضمن تقویت اتحاد و برادری، اصلاحات مورد نیاز را انجام دهند و به مطالبات مردم خود احترام بگذارند تا مجال دخالت به بیگانگان داده نشود.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران با عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقهمند است با همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه روابط برادرانه ای داشته باشد و در این راستا بارها به کشور عربستان سفر و در جلسه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرده و دست برادری به سوی آنها دراز کردیم. البته دشمنان نمیخواهند بین کشورهای منطقه اتحاد و همدلی وجود داشته باشد ولی با این وجود، جمهوری اسلامی ایران همچنان به رایزنیهای خود ادامه میدهد و حداکثر تلاش را بکار میگیریم که منطقه مجدداً تحت سلطه غربیها قرار نگیرد و از طرف دیگر ملتها به حق خود برسند و معتقدیم در فضای دوستانه میتوان همه این اقدامات را انجام داد.
احمدینژاد گفت: ملت ایران با همه ملتها رابطه دوستانه داشته و با کسی جز رژیم صهیونیستی دشمنی ندارد و مخالف بیعدالتی، ظلم، وابستگی و تحقیر است.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر برقراری روابط نزدیک بین ایران و مصر اظهار داشت: مصر کشوری بزرگ با تمدنی کهن و ملتی با فرهنگ است و اگر ایران و مصر کنار هم قرار بگیرند، رژیم صهیونیستی و سلطهگران جایگاهی در منطقه نخواهند داشت.
احمدینژاد افزود: ملتهای اسلامی از ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی گستردهای برخوردار هستند که اگر در کنار هم باشند، میتوانند قدرت بزرگی تشکیل دهند. البته رذالت غربیها این است که با تزویر و فریبکاری اجازه ندهند این ملتها در کنار هم قرار گیرند. آنان در حالی که خودشان از اختلافات تاریخی و مذهبی عمیقی برخوردار هستند با هم اتحاد دارند اما با فتنهگری و اختلافافکنی نمیگذارند کشورهای اسلامی که از اصول مشترکی برخوردار هستند در کنار هم قرار بگیرند.
رئیسجمهور تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی منطقه در کنار هم قرار بگیرند هیچ قدرتی نمیتواند با آنها مقابله کند و در چنین صورتی میتوانند مناسبات دنیا را به نفع صلح و عدالت اصلاح کنند.
احمدینژاد خاطر نشان کرد: ایران و مصر از نقش محوری برخوردار هستند که اگر کنار هم باشند کل منطقه آزاد و رژیم صهیونیستی از منطقه حذف خواهد شد. در کنار هم قرار داشتن ایران و مصر به این معناست که کل منطقه با هم هستند.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره موضوع هستهای جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با توجه به تحولات کنونی، موضع غربیها درباره موضوع هستهای ایران را هم میتوان در چارچوب اهداف نظام سلطه برای منطقه تحلیل کرد. رژیم صهیونیستی بیش از 200 کلاهک اتمی در اختیار دارد اما هیچ ایرادی به آن گرفته نمیشود برخورد آنها با فعالیتهای هستهای صلحآمیز ملت ایران نشاندهنده این است که نمیخواهند هیچ یک از کشورهای اسلامی پیشرفته و قدرتمند باشند.
احمدینژاد با تأکید بر اینکه موضوع هستهای ایران، مسالهای تمام شده است، گفت: سلطهگران همه توان خود را بکار گرفتند که ایران هستهای نشود اما امروز ایران هستهای است و اگر آنها بخواهند همان مسیر گذشته را که با شکست مواجه شده مجدداً ادامه دهند بیتردید باز هم شکست خواهند خورد.
رئیسجمهور افزود: ملت ایران در موضوع هستهای طلبکار است چرا که با وجود عمل کردن به تمام تعهدات خود از حقوق خود محروم بوده است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بجای کمک به ایران، مزاحمت ایجاد کرده و برخلاف قوانین، کشورمان را تحریم کرده است.
احمدینژاد تصریح کرد: در موضوع هستهای ایران، عقبنشینی معنا ندارد و هیچگاه از اصول خود عقبنشینی نخواهیم کرد و معتقدیم که غربیها باید تقابل را به تعامل تبدیل کنند در اینصورت ملت ایران از آن استقبال خواهد کرد.
رئیسجمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که برای پیشبرد سیاست خارجی خود احتیاجی به بمب اتم ندارد. ملت ایران با اندیشه، فرهنگ و انسانیت امور خود را جلو میبرد و پیروزی را در این مسیر میدانیم.
احمدینژاد در پاسخ به سوالی درباره همکاری جمهوری اسلامی ایران با روسیه در موضوع هستهای علیرغم رأی مثبت این کشور به تحریم علیه ایران، گفت: البته روسها تلاش میکنند اقدامات مثبتی در موضوع هستهای ایران انجام دهند و ایران از آن استقبال میکند اما بدون تردید حد و مرز ملت ایران در همکاری با سایر کشورها حقوق و استقلال کشورشان است و در این چارچوب تا جایی که حق اساسی و استقلال کشورمان آسیب نبیند، همکاری خواهیم کرد.
رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره دلایل پیشرفتها و موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران بهرغم اعمال فشارها و تحریمهای گوناگون، گفت: هر ملتی با اعتماد به نفس میتواند در مسیر پیشرفت و عزت گام بردارد مهم این است که یک ملت به قدرت و توان خود باور داشته و با اتکا به خدا حرکت کند.
وی افزود: خدا انسانها را بدون یاور قرار نداده است و در هر مقطع تاریخی ولی و نصیر برای مؤمنین قرار داده است و انسان میتواند از این ظرفیت استفاده کنند ضمن اینکه باید خود را باور کرده و با توکل به خدا و یاری از ولی خدا در مسیر پیشرفت و عزت گام برداشت چرا که عزت و قدرت حقیقی متعلق به خداست.
احمدینژاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: صهیونیستها و اربابان اصلی که پشت پرده آمریکا هستند، آرزو دارند به ایران ضربه بزنند. ایران و ملتهای منطقه برای آنان به کابوس تبدیل شدهاند چرا که ملت ایران خط سیر سلطه و استعمار آنان را شکسته است، آنها برای تسلط 300 ساله بر منطقه نقشه کشیده بودند اما بیداری ملتهای منطقه و قدرت ملت ایران همه طراحی آنها را خنثی کرده است.
رئیسجمهور تاکید کرد: صهیونیستهای ورشکسته، بیفرهنگ و جنایتکار آرزو دارند که به ایران ضربه بزنند و در فکر آن هم هستند اما میدانند که پاسخ ایران به هرگونه اقدام آنها کوبنده و پیشمان کننده خواهد بود. ایران با 75 میلیون جمعیت، سرزمینی بزرگ، کشوری ثروتمند و قدرتمند است و اگر اشاره کند همه آنها را پشیمان خواهد کرد.
رئیس جمهور در گفتگو با المنار:
آرمان قدس و مقاومت هیچگاه از سیاست خارجی ایران خارج نمیشود
رئیسجمهور با تاکید بر لزوم تمرکز شعار همه ملتهای منطقه علیه رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا خطاب به ملتها و دولتهای منطقه اظهار داشت: همه باید کمک کنند تا مسایل کشورهای منطقه به صورت دوستانه و برادرانه حل شود و این تکلیف اسلامی و انسانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدینژاد شامگاه چهارشنبه در مصاحبه زنده تلویزیونی با شبکه المنار لبنان در پاسخ به سوالی درباره اولویت سیاست خارجی ایران در برابر آرمان قدس و مقاومت با توجه به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار داشت: مساله قدس فقط مساله جمهوری اسلامی ایران و یا کشورهای عربی و حتی کشورهای اسلامی نیست، بلکه یک مساله جهانی است.
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