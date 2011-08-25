ادارات کل برتر البرز در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ادارات کل برتر استان البرز در زمینه جشنواره شهید رجایی این استان پیش از ظهر پنجشنبه در محل استانداری برگزار شد.

در این مراسم، مدیران دستگاه های استان البرز، استاندار و معاونان، نمایندگان مجلس و ... حضور داشتند.

برترینهای جشنواره یادشده در بخش استانی در استان البرز، شرکت پخش فرآورده های نفتی استان البرز، مدیرکل بیمه خدمات درمانی و مدیرکل کمیته امداد استان البرز بودند.

به دنبال اعلام اسامی این اداره کل، مدیران این دستگاه ها لوح سپاس دریافت کردند.

به این ترتیب، ابراهیم شکوری، افشین مقصودی و علی سالارکیا که به ترتیب، مدیران کل شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز، مدیرکل بیمه خدمات درمانی و مدیرکل کمیته امداد استان البرز هستند، لوح سپاس دریافت کردند.

همچنین فرمانداری ساوجبلاغ نیز در جشنواره شهید رجایی استان البرز به عنوان فرمانداری برتر معرفی شد.

علی حدادی فرماندار ساوجبلاغ نیز لوح سپاس جشنواره یادشده را دریافت کرد.