زندی و منتظری را در مقابل فولاد نداریم/ ما پیروز میدان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی چهارشنبه شب در کنفرانس خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استقلال تهران امسال برای قهرمانی تیم خود را بسته است بنابراین طبیعی است که ما در برابر فولاد خوزستان تنها برای کسب سه امتیاز وارد زمین شویم.

وی افزود: ما در اهواز به نتیجه ای کمتر از پیروزی قانع نیستم به همین دلیل شرایط بازی ما به گونه ای خواهد بود که تنها هدفمان دستیابی به یک پیروزی است.



مظلومی تصریح کرد: امسال استقلالی ها برای قهرمانی وارد رقابت ها شده اند به همین دلیل کل مجموعه این تیم از بازیکن و مربی و تدارکات گرفته تا مدیران تیم تمام تلاش خود را می کنند که چنین هدفی در این فصل محقق شود.



سرمربی استقلال تهران گفت: فولاد به عنوان حریف ما در این دیدار روند مثبتی در بازی های گذشته خود داشته است به گونه ای که حتی در بازی با ذوب آهن اصفهان در هفته قبل که به شکست این تیم منجر شد نیز فولادی ها بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند.



مظلومی افزود: با تمامی این شرایط و حریف قدری که قرار است در برابر ما صف آرایی کند ولی ناگفته پیداست که بازیکنان استقلال نیز از روحیه بالایی برخوردار هستند بنابراین ما مصمم هستیم در کلیه بازی های این فصل از جمله در برابر فولاد به پیروزی دست پیدا کنیم.



وی در مورد بازیکنان غایب استقلال برای دیدار با فولاد خوزستان نیز گفت: متاسفانه پژمان منتظری و فریدون زندی که از مهره های کلیدی ما هستند به علت مصدومیت ما را همراهی نمی کنند ولی خوشبختانه سایر بازیکنان برای این دیدار مشکلی ندارند و ما می توانیم از سایر آنها استفاده کنیم.



سرمربی استقلال تهران به شکست چهار بر یک فصل گذشته استقلال تهران در برابر فولاد خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: در آن بازی داور یک پنالتی بی دلیل تقدیم فولادی ها کرد که باعث شد شیرازه تیم ما از هم بپاشد و همان دلیلی شد که در ادامه فولادی ها با روحیه بهتر بر تیم ما غلبه پیدا کنند ولی هواداران در این دیدار مطمئین باشند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و ما در این دیدار، پیروز از میدان بیرون خواهیم رفت.



وی در خصوص آمادگی میلاد میداوودی نیز گفت: قرار بود در بازی قبل، میلاد به عنوان تعویض سوم وارد بازی شود و چند دقیقه ای برای تیم بازی کند تا به تدریح به روند بازی های لیگ برتر بازگردد ولی به علت آسیب دیدگی شیرزاد نتوانستیم از وجود این بازیکن استفاده کنیم با این وجود میداوودی هم اکنون از آمادگی مطلوبی برخوردار است.



مظلومی با اشاره به اینکه در هفته های ششم و هفتم با دو تیم قدرتمند تراکتور سازی و سپاهان اصفهان بازی دارند، تصریح کرد: این در حالی است که ما بعد از بازی با فولاد قرار است تعداد فراوانی از بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دهیم و مجبور هستیم با 10 تا 12 بازیکن تمرین کنیم و تازه سه روز قبل از این بازی ها بازیکنان را در اختیار بگیریم که این وضعیت به هیچ وجه خوشایند نیست.



سرمربی استقلال همچنین وجود هوای گرم را به ضرر تیم های خوزستانی و نه میهمان دانست و گفت: تیم های میهمان یک شب در اهواز حضور پیدا می کنند و بعد از بازی می روند که در نتیجه هوای گرم چندان تاثیری روی آنها ندارند در حالیکه بازیکنان تیم های خوزستانی مجبور هستند در این شرایط آب و هوایی سخت هم بازی کنند و هم تمرین که در نتیجه این موضوع تاثیر بدی روی بدن های این بازیکنان می گذارد.



دیدار دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران از سری رقابت های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور پنج شنبه شب در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

