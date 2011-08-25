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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

سیل در دهستان بقمچ چناران جان 4 نفر را گرفت

سیل در دهستان بقمچ چناران جان 4 نفر را گرفت

چناران - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی چناران گفت: در اثر بارش باران سیل آسای بعد از ظهر چهارشنبه دوم شهریور ماه در دهستان بقمچ چهار نفر از روستائیان جان خود را از دست دادند.

حسین غریب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارش سیل آسای شدید دیروز تا لحظه مخابره خبر 4 نفر فوت  کرده اند و یک نفر مفقود الاثر شده است که جستجو توسط مردم و ستاد بحران ادامه دارد.

وی افزود: به باغات روستا و حاشیه رودخانه خسارت کلی وارد شده و نیز به دو خودرو از اهالی خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: ستاد بحران در منطقه مستقر شده و جستجوهای رسمی بامدیریت ستاد و هلال احمر در حال انجام است.

به گفته غریب به طور متوسط از هر خانواده بیش از 10 گوسفند تلف شده و بنابر گفته اهالی یک گله 300 گوسفندی نیز در منطقه گاش تلف شدند.

کد مطلب 1391810

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