سیل در دهستان بقمچ چناران جان 4 نفر را گرفت

حسین غریب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارش سیل آسای شدید دیروز تا لحظه مخابره خبر 4 نفر فوت کرده اند و یک نفر مفقود الاثر شده است که جستجو توسط مردم و ستاد بحران ادامه دارد.

وی افزود: به باغات روستا و حاشیه رودخانه خسارت کلی وارد شده و نیز به دو خودرو از اهالی خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: ستاد بحران در منطقه مستقر شده و جستجوهای رسمی بامدیریت ستاد و هلال احمر در حال انجام است.

به گفته غریب به طور متوسط از هر خانواده بیش از 10 گوسفند تلف شده و بنابر گفته اهالی یک گله 300 گوسفندی نیز در منطقه گاش تلف شدند.