کردستانیها 121 میلیون ریال به مردم سومالی کمک کردند

آرش لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 31 مرداد ماه که روز همدردی ملت ایران با مردم سومالی نام گرفت بیش از121 میلیون و 753هزار ریال از 27 پایگاه مردمی جمعیت هلال احمر استان کردستان برای کمک به مردم قحطی زده کشور سومالی جمع آوری شده است.

وی با اشاره به دائر بودن 27 پایگاه ثابت و سیار در استان اظهار داشت: در سنندج سه پایگاه ثابت، سقز چهار پایگاه، بیجار هشت پایگاه، مریوان دو پایگاه، سروآباد دو پایگاه، بانه سه پایگاه، قروه یک پایگاه، دیواندره دو پایگاه و شهرستان کامیاران دو پایگاه آماده جمع آوری کمک های بشردوستانه مردم همیشه در صحنه استان کردستان است.

مدیرعامل هلال احمر کردستان بیان کرد: با توجه به استقبال بی نظیر مردم کردستان و به ویژه مردم سنندج پایگاه میدان آزادی این شهر با حضور دواطلبان جمعیت هلال احمر در پای صندوق به صورت دائمی مستقر شده تا راه های ارسال کمک های مردم نوع دوست سنندجی به مردم قحطی زده سومالی تسهیل شود.

همزمان با اقدامات جمعیت هلال احمر کردستان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با دائر کردن پایگاه های ثابت و سایر کمک های مردم این استان به مردم قحطی زده کشور سومالی را جمع آوری می کند.