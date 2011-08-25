مصرف آب شرب در شهرستان بهار 13.6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری زاده اظهار داشت: با اجرای این طرح موارد استفاده از آب شرب به دقت انجام می شود.

نظری زاده به اقدامات انجام شده در حوزه امور مشترکین در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 510 مورد واگذاری انشعاب و 14 مورد شناسایی انشعابات غیر مجاز انجام شده است.

وی یادآور شد: در این مدت یک هزار و 834 کنتور آب نیز تعویض شده است.

علی نظری زاده همچنین اظهار داشت: در سال گذشته با اعتباری افزون بر 18 میلیارد و 370 میلیون ریال، تعداد 17 پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان بهار به بهره برداری رسیده است.

مدیر امور آبفار شهرستان بهار گفت: با بهره برداری از این پروژه ها مشکل کمبود آب 29 هزار و شش نفر از اهالی روستاهای این شهرستان رفع شد.