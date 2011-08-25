  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

نیکزاد عنوان کرد:

نبود حامی مهمترین مشکل ورزش قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد

نبود حامی مهمترین مشکل ورزش قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد نبود صنایع پیشرو و حامی را یکی از مهمترین مشکلات توسعه ورزش قهرمانی در این استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح پنجشنبه در نشست هیئت های ورزشی استان، گفت: به دلیل پیشرو نبودن بخش صنعت و اسپانسرهای ورزشی در استان هیئت های ورزشی با مشکلات مالی مواجه هستند.

وی افزود: با این حال برای تقویت ورزش استان، دولت هیچ مضایقه ای در حمایت از هیئت های ورزشی نمی کند.

نیکزاد اظهار داشت: با همه مشکلات و محدودیت ها همه باید تلاش کنیم رشته های ورزشی و ورزش قهرمانی در استان توسعه یابد.

وی بیان کرد: هر مبلغی در عرصه ورزش هزینه شود سرمایه گذاری است و دستگاه های اجرایی استان باید تا یک درصد اعتبارات جاری خود را در این زمینه هزینه کنند.

نیکزاد تاکید کرد: تلاش برای تدوین و طراحی ساختار سازی ورزش در همه مناطق استان در افق 1404، برنامه پنج ساله پنجم توسعه و در دوسال آینده بکار گرفته شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خود و همه مسئولین استانی را ملزم به حمایت از تمام ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان دانست و گفت: براساس سیاست های دولت عدالت محور و مجلس شورای اسلامی آماده سازی بسترها به لحاظ سخت افزاری، زیر ساخت ها، فضاهای ورزشی و سالن ها بر عهده دولت است و در ورزش حرفه ای و قهرمانی هیئت های ورزشی باید اقدام کنند.

نیکزاد بیان داشت: ورزشکاران جوان استان توانسته اند با همه محدودیت ها و نداری ها در رشته های مختلف، مقام ها و رده های خوب ورزشی را در سطح ملی و بین المللی کسب کنند.

ورزش همگانی و صبحگاهی در استان ترویج شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به ترویج و ارتقاء ورزش همگانی و صبحگاهی تاکید کرد و گفت: مسئولین امر با کمک دیگر مسئولین دستگاه های اجرایی در فراهم کردن زمینه برای ورزش همگانی تلاش کنند.

وی همچنین از برگزاری سالانه جام مسابقات سرداران شهید و یکهزار و 800شهید استان در همه شهرستان های استان خبر داد و گفت: لازم است شروع این جام در سال جاری از اول مهرماه و در سال های آتی از تیر ماه آغاز شود.

در این نشست نیکزاد مبلغ10میلیارد ریال به 43 هیئت ورزشی استان کمک کرد.

کد مطلب 1391824

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها