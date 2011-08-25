نبود حامی مهمترین مشکل ورزش قهرمانی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح پنجشنبه در نشست هیئت های ورزشی استان، گفت: به دلیل پیشرو نبودن بخش صنعت و اسپانسرهای ورزشی در استان هیئت های ورزشی با مشکلات مالی مواجه هستند.

وی افزود: با این حال برای تقویت ورزش استان، دولت هیچ مضایقه ای در حمایت از هیئت های ورزشی نمی کند.

نیکزاد اظهار داشت: با همه مشکلات و محدودیت ها همه باید تلاش کنیم رشته های ورزشی و ورزش قهرمانی در استان توسعه یابد.

وی بیان کرد: هر مبلغی در عرصه ورزش هزینه شود سرمایه گذاری است و دستگاه های اجرایی استان باید تا یک درصد اعتبارات جاری خود را در این زمینه هزینه کنند.

نیکزاد تاکید کرد: تلاش برای تدوین و طراحی ساختار سازی ورزش در همه مناطق استان در افق 1404، برنامه پنج ساله پنجم توسعه و در دوسال آینده بکار گرفته شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خود و همه مسئولین استانی را ملزم به حمایت از تمام ورزشکاران و هیئت های ورزشی استان دانست و گفت: براساس سیاست های دولت عدالت محور و مجلس شورای اسلامی آماده سازی بسترها به لحاظ سخت افزاری، زیر ساخت ها، فضاهای ورزشی و سالن ها بر عهده دولت است و در ورزش حرفه ای و قهرمانی هیئت های ورزشی باید اقدام کنند.

نیکزاد بیان داشت: ورزشکاران جوان استان توانسته اند با همه محدودیت ها و نداری ها در رشته های مختلف، مقام ها و رده های خوب ورزشی را در سطح ملی و بین المللی کسب کنند.

ورزش همگانی و صبحگاهی در استان ترویج شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به ترویج و ارتقاء ورزش همگانی و صبحگاهی تاکید کرد و گفت: مسئولین امر با کمک دیگر مسئولین دستگاه های اجرایی در فراهم کردن زمینه برای ورزش همگانی تلاش کنند.

وی همچنین از برگزاری سالانه جام مسابقات سرداران شهید و یکهزار و 800شهید استان در همه شهرستان های استان خبر داد و گفت: لازم است شروع این جام در سال جاری از اول مهرماه و در سال های آتی از تیر ماه آغاز شود.

در این نشست نیکزاد مبلغ10میلیارد ریال به 43 هیئت ورزشی استان کمک کرد.