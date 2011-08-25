مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی قدس و دعوت از مردم غیور و انقلابی استان برای شرکت در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس مسیرهای راهپیمایی شهرستان های استان را، به این شرح اعلام کرد.

1 - شهرستان ایلام – ساعت شروع راهپیمایی 11صبح – چهار راه رسالت – میدان کشوری – بلوار آزادی – میدان مادر – مصلی بزرگ ایلام .

2- شهرستان آبدانان- ساعت 9و 30 دقیقه صبح - مسجد جامع – خیابان شهید مطهری – خیابان امام – میدان امام .

3 - شهرستان ایوان - ساعت 9و 30 دقیقه صبح – مقابل فرمانداری بطرف میدان امام.

4- شهرستان دره شهر - ساعت 9و 30 دقیقه صبح- مسجدجامع – میدان بسیج –خیابان نیروی هوایی – خیابان جمهوری اسلامی – چهار راه شهید نوروزی .

5-شهرستان مهران - ساعت 9 صبح - میدان امام خمینی – بلوار امامزاده سید حسن – چهار راه برق بطرف شهرداری.

6-- شهرستان دهلران - ساعت 9صبح - میدان انقلاب – خیابان امام – میدان بسیج.

7- شهرستان شیروان چرداول - ساعت 11و 30 دقیقه صبح- سرابله – میدان معلم بطرف حسینیه ثار اله.

8-- شهرستان ملکشاهی - ساعت 10 صبح – میدان شهید بهشتی – خیابان شهید عباس پور – میدان شهر داری – بلوار ولیعصر – جنب سالن شهید آوینی .